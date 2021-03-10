Медвежий папа Валентин Пажетнов осудил охоту на лосей ради забавы

В Твери троим подозреваемым в убийстве лосихи предъявили обвинение. Фото: принтскрин видео и СУ СК по Тверской области.

К теме охоты на лосей «КП»-Тверь» обратилась не случайно. 10 января первым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области браконьерам, которых подозревают в жестоком убийстве беременной лосихи, предъявлено обвинение по двум статьям – в незаконной охоте и в жестоком обращении с животным.

Сроки зимней охоты на лосей были установлены с 1 по 15 января. Почему не позже?

– Велик шанс, что под пули охотников попадет беременная лосиха, – констатирует доктор биологических наук, заслуженный эколог России, всю жизнь посвятивший делу спасения осиротевших медвежат, Валентин Пажетнов. – Когда человеку нужно было выживать, охотились на зверей в любое время. В современном мире это уже каприз.

Валентин Сергеевич подчеркнул, что сроки охоты короткие, но они обусловлены самой природой. Да и в феврале обычно столько снега, что лосям и так тяжело, а тут еще охотники.

Эколог, биолог Валентин Пажетнов осуждает жесткое обращение с животными. Фото: группа в ВК/Центр спасения медвежат-сирот.

– По насту на снегоходе, да и без наста, догнать или загнать этого зверя, когда он на открытом месте, часто труда не составляет. Нужно проявлять гуманизм – раз, а потом не забывать о сострадании, потому что дикие звери живут «на волоске», у них веками сложилось так, что всё нужное остается, а лишнее отметается, – поделился мыслями Валентин Пажетнов.

Каждый месяц у лосей – определенное место отдыха в зависимости от погоды. Если были метели, то они могут устраивать стойбища на границе леса и открытого пространства. Кормление бывает вечером и даже ночью. Запас сил у лосей до начала марта еще есть… Но к встрече с браконьерами в любом случае они не готовы.

Напомним, 24 февраля трое мужчин из Тверской и Ярославской областей под Весьегонском в поисках приключений на снегоходах начали гоняться за несколькими лосями. В какой-то момент они отрезали пути отступления для беременной лосихи, загнали ее в глубокий снег и обессиленную начали убивать.

Обездвиженное животное пинали и душили руками. Происходящее снимала на видео девушка из их же компании. В итоге беременная лосиха умерла.

Беременную лосиху душили голыми руками... Фото: скрин видео.

Причастные к этому резонансному делу надеялись, что им все сойдет с рук. Вначале они угрожали зоозащитнику Алексею Седому, который выложил пост о расправе в соцсети. Бывший военный сам выхаживает лосят и добился того, чтобы произошедшее в тверском лесу стало достоянием общественности. Через некоторое время после публикации и гневного отклика пользователей соцсетей молодчиков привлекли к ответу.

2 марта подозреваемых задержали. 3 марта суд удовлетворил ходатайство следователя – троих мужчин арестовали. Пользователи в комментариях призывали взять под стражу и подругу «охотников», которая снимала процесс расправы над лосихой на видео. К слову, смотреть видео без содрогания просто невозможно.

10 марта троим фигурантам дела выдвинули обвинения в незаконной охоте и жестоком обращении с животным. По первой статье самое суровое наказание – два года тюрьмы, по второй – лишение свободы на срок до трех лет. Кстати, ущерб государству составил 400 тысяч рублей, не говоря о моральной стороне вопроса для всех…

Общество до сих пор взбудоражено случившимся варварством. В пользу того, что обвиняемым не удастся уйти от ответственности или отделаться минимальными штрафами, говорит то, что расследование убийства лосихи взял под контроль лично губернатор Тверской области Игорь Руденя.