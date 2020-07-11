Из всех искусств для нас важнейшим является граффити: на стене в Твери дорисовали Солженицына

Вот такой новый Солженицын в Таери. Фото: ПТО

Из всех искусств для нас важнейшим является граффити, так, перефразировав знаменитую фразу Владимира Ленина, можно охарактеризовать ситуацию с настенным рисунком с изображением писателя и общественного деятеля Александра Солженицына.

Всего неделя потребовалась на то, чтобы решить проблему со стертым с фасада пятиэтажки на Волоколамке незаконченным портретом писателя.

До того, как незаконченное и незаконное граффити художника Виктора Лебедева (Джокера) закрасили неизвестные (правда, малоизвестная левая партия утверждала, что это сделали именно они) - художник c 2018 года бился в судах с жильцами дома, пытаясь доказать, что изображение писателя на этой стене в Твери должно иметь место быть.

Актив дома не поддерживал эту идею и к писателю относился так себе, да и не уведомили об этой настенной живописи их. Так что суд постановил: стереть. Но со стиранием все тянули. Художник уплатил штраф. И вот, неделю назад, граффити удалили.

На это удаление отреагировали многие российские СМИ, общественные деятели, вдова писателя...

В общем, завертелось. И быстро и счастливо разрешилась для художника- граффитиста: с подачи губернатора Игоря Рудени решено было рисовать портрет на новом месте - на Радищева.

Правда, решено было рисовать поверх другой работы граффитиста Майка Хайпера. Хайпер было возмутился в соцсетях - но все уже было решено.

В утешение господину Хайперу можно сказать, перефразировав ещё одну знаменитую фразу: все, что о вас пишут в прессе кроме некролога - тоже хайп и пиар.

В общем, за сутки граффити было воссоздано господином Джокером на новом месте. О завершении работ над творением сообщил Telegram-канал «Пул69».

Новый Солженицын, в отличие от прежнего, обладает большим портретным сходством с оригиналом. Похож не на украинского писателя Шевченко, а лишь слегка на русского химика Менделеева. Но не суть...

В соцсетях уже появились первые фото на фоне портрета: одни горожане дивятся новой достопримечательности, другие ворчат: зачем это надо, фасад бы починили лучше или, может, нужна красивая 3D-настенная графика, а не граффити со смыслом.

Как бы то ни было, Тверь можно поздравить с ещё одним арт-объектом, их здесь, к сожалению, немного.

На создание работы понадобились сутки. Фото: ПТО