2020-07-11T01:22:16+03:00
Общество

В Твери начали рисовать граффити с портретом Александра Солженицына

Оно разместится на бульваре Радищева
Ирина ТАРАСОВА
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Новое граффити Солженицына будет отличаться от предыдущего. Фото: ПТОНовое граффити Солженицына будет отличаться от предыдущего. Фото: ПТО
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Вечером в пятницу 10 июля художник Виктор Лебедев, известный в городе как Джокер, приступил к работе над граффити с изображением писателя Александра Солженицына. Для этого городская администрация выделила место на стене дома 29 по бульвару Радищева, где ранее располагался рисунок другого известного уличного художника Майка Хайпера, изображающий мужчину с телефоном.

Портрет Солженицына будет нарисован взамен закрашенного некоторое время назад, находившегося на доме 32 по Смоленскому переулку.

Александр Солженицын впервые приезжал в Калинин в 1964 году, после чего описал город в романе «В круге первом». В следующий раз он посетил Тверь и некоторые другие города области уже после возвращения из эмиграции в 1996 году. Также в Калинине жил художник Андрей Галядкин, который первым сделал иллюстрации к рассказу писателя «Один день Ивана Денисовича».

По словам автора, новое граффити не будет точной копией предыдущего. За основу на этот раз он взял другую фотографию писателя. Но располагавшаяся рядом с портретом цитата классика литературы «Жить не по лжи» будет воспроизведена и на новом месте. Свою работу художник планирует завершить на следующий день.

Работу планируют завершить на следующий день. Фото: ПТО

Работу планируют завершить на следующий день. Фото: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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