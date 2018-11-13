2018-11-13T14:14:37+03:00
Общество

Судьба граффити с Солженицыным отложена до общего собрания жильцов

Администрация Твери не взяла на себя ответственность решать, быть или не быть портрету
Юлия ПРОХОРОВА
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Жильцы дома №32 проведут голосование “за” и “против”Жильцы дома №32 проведут голосование “за” и “против”Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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13 ноября состоялась встреча известного тверского художника Виктора Лебедева (Джокера) и администрации города Твери, в ходе которой решалась судьба портрета Александра Солженицына, изображенного на фасаде дома № 32 по Смоленскому переулку. Решалась участь и самого автора работы, которому светит штраф до 5000 рублей за самоуправство.

Как сообщает пресс-служба администрации города Твери, точное решение по судьбе рисунка будет принято только после общего легитимного собрания собственников дома № 32. Ведь именно их слово станет решающим в данной ситуации. В ближайшее время будет проведено голосование, по результатам которого администрация примет решение о дальнейшей судьбе картины.

К слову, спецкор «Комсомолки» Владимир Ворсобин в ходе подготовки материала уже провел опрос жильцов дома, и результат оказался вовсе не в пользу противников Солженицына.

А вот дело по административному нарушению самого автора работы - Виктора Джокера - отложили для дальнейшего рассмотрения.

Напомним, что портрет русского писателя Александра Солженицына появился в Твери в начале октября на стене дома № 32 по Смоленскому переулку. Граффити осталось незавершенным, так как его автора задержали прямо во время нанесения рисунка на фасад здания.

Больше месяца жильцы собирали подписи против сохранения портрета Солженицына на стене их дома, но возмущения не дали результата. Граффити по-прежнему оставалось нетронутым. Тогда в администрацию города обратился депутат Законодательного Собрания коммунист Андрей Истомин. В ответ на его запрос чиновники пообещали принять меры «по устранению графического изображения А.И. Солженицына», а Виктора Джокера наказать.

Кстати, сюжет, когда власть при решении трудного вопроса устраняется, известен более 2000 лет. Именно так римский префект Понтий Пилат отдал судьбу Иисуса Христа на откуп горожанам.

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