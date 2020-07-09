Солженицын поверх стрит-арта: Новое граффити классика может появиться в центре Твери

Как жизнь классика Александра Солженицына была неспокойной, так и история с его граффити продолжает будоражить Тверь вот уже второй год. Не успели закрасить рисунок на стене дома № 32 по Смоленскому переулку, как появилась информация, что портрет будут восстанавливать, правда, в другом месте. Постановление об этом подписал глава региона.

И вот 8 июля появилась информация о том, что место определено. Уточняется, что новое граффити будет сделано на доме № 29 по бульвару Радищева. И оно, кстати, станет не первым на этой стене.

В прошлом году художник Майк Хайпер (Михаил Дрёмин) изобразил там космонавта, которого почему-то через некоторое время закрасили. А нынешней весной Хайпер в соавторстве с еще одним художником Артемом Аезакми нарисовал на этом месте мужчину со смартфоном и надписью рядом: «Теперь ты в моей истории».

Новое граффити с портретом Солженицына будет выполнено вновь Виктором Лебедевым (Джокером) - автором закрашенного рисунка. Он же и подтвердил, что новое место уже согласовано.

Теперь становится непонятно, закрасят ли на этот раз граффити Хайпера. А также возникает вполне закономерный вопрос: как к этому относятся сами художники, пусть и представляющие разные направления?

Об этом их и спрашиваем.

Михаил Дрёмин (Майк Хайпер):

- Мне неофициально сообщили, что в кафе, которое расположено в доме, где мы с Артемом Аезакми сделали рисунок, приходили представители региональной власти и сказали, что кондиционеры на стене будут убраны. Также они подтвердили, что есть указание закрасить наш рисунок.

С Витей Джокером я лично не знаком, мы с ним из разных тусовок. Он из граффитчиков, а я из художников. У первых слегка другие правила. Для них нет ничего зазорного, чтобы перекрашивать чужие работы. Правда, как у уличных художников, так и у граффитчиков сделать новую хорошую работу на какую-то старую, давнюю работу - это в принципе нормально. Но если ты закрашиваешь относительно свежую интересную работу, то это, конечно, плохо. Я свежую чужую работу перекрашивать даже за деньги не взялся бы...

С одной стороны, если там всё равно хотят закрасить, то все же хорошо, что будет всё-таки что-то новое. Вопрос в другом. Представители власти со мной почему-то не взаимодействуют, не говорят: «Сделай что-нибудь прикольное». Нет, они идут к другому более удобному художнику. Я бы это назвал отсутствием креатива.

Виктор Лебедев (Джокер):

- Место - дом на пересечении бульвара Радищева и улицы Трехсвятской - определили без меня. Это именно та стена, где есть рисунок Майка Хайпера. Я спрашивал у чиновников, есть ли другие варианты. Мне сказали, что нет. И в такой ситуации, конечно, есть неудобства и сложности. Я же сам не против стрит-арта, сам этим занимался. Но если рисунок Майка хотят закрасить, то тогда надо и стену восстановить полностью, а то она в не слишком хорошем состоянии.

Пока не очень понятно, когда я буду рисовать. Насколько я знаю, срок восстановления указан - одна неделя. Но это нереально. Необходимо провести определенные бюрократические процедуры. Тем более что, опять же по моим сведениям, вопрос не согласован с жителями этого дома.

Однако нарисовать Солженицына мне в радость, это для меня важно. Сейчас я работаю над эскизом. На этот раз изображение писателя будет сделано по другой его фотографии. Но надпись «Жить не по лжи» я хочу обязательно вновь воспроизвести.