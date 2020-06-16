2020-06-16T18:18:56+03:00
Общество

В Твери начали приводить в порядок парк Воксал

Объект культурного наследия долгое время пребывал в запустении и разрухе
Виктория ТУШКОВА
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Долгие годы парк Воксал разрушался и ветшал.Долгие годы парк Воксал разрушался и ветшал.Фото: Виктория ТУШКОВА
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В Твери начали благоустраивать парк Воксал, что за зданием второй поликлиники горбольницы № 1.

Старинный парк, который ведёт свою историю ещё с XVIII века, в последние годы разрушался и ветшал. Территория была завалена стволами упавших деревьев, а здания, к постройке которых приложили руку знаменитейшие архитекторы - Росси, Штенгель, Легранд, рушились и превращались отхожие места для загулявших горожан.

"КП"-Тверь" уже не раз рассказывала о состоянии парка, а также о пенсионерке Валентине Копосовой, энтузиастке, пытавшейся в одиночку убирать Воксал и писавшей о его судьбе во многие инстанции.

В конце марта 2020 года в парке побывал губернатор Игорь Руденя. Было принято решение разработать концепцию развития парка. Глава региона дал задание подготовить предложения по этой теме к 1 июня.

Документ пока не обнародован, но подготовительные работы в парке уже начались: спилены старые деревья, старинные здания обнесены сеткой, кое-где поставлены леса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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