Пенсионерка в одиночку убирает достопримечательность Твери парк Воксал

Любое место обретает вторую жизнь, когда у него есть свой ангел-хранитель, тот, кто его любит и заботится о нем. Похоже, такой появился у парка Воксал, той самой жутко заброшенной территории, что у 2-й поликлиники Твери.

Шла я тут мимо него, благо живу рядом, и не узнала: как будто субботник кто-то провел. Жухлые прошлогодние листья убраны граблями, ни бумажки, ни соринки. И даже светлее от этого стало.

Возвращаясь домой несколькими часами позже, увидела, как мимо полуразвалившегося деревянного медкорпуса идет пожилая женщина. С пакетом. Смотрит под ноги и что-то собирает. Оказалось, мусор. Пойти мимо не смогла…

- Простите, а что вы делаете?

- Да так, прибираюсь, - засмущалась она.

Субботников массовых не было, а территория парка уже чистаяФото: Ирина ТАРАСОВА

Уже потом, разговорившись, поняла, что это Валентина Копосова, о которой «Комсомольская правда»-Тверь» писала не раз. Правда, тогда это были заметки о том, как в Твери запустили уникальный исторический парк, которых по России всего-то было три. Тот самый парк, где некогда император Александр I фейерверки пускал да почетных гостей нашего города встречал. Еще год назад Валентина Александровна пыталась привлечь к этому месту внимание, да без толку. И тогда, вздохнув, начала убирать его сама.

- Последней каплей стала экскурсия для москвичей, свидетелем которой я оказалась, - рассказывает женщина. - После рассказа гида об уникальности этого места они нашу Тверь так стали поливать грязью, ведь это почти центр «Города воинской славы» и до стелы 300 метров. Я просто не выдержала… Судите сами: здесь висит табличка, где написано «Объект культуры охраняется государством». А разве его наше государство так сохранило? Страшно ведь смотреть…

Многочисленные письма в ведомства ничего не дали. Валентина Копосова говорит, что отправила свыше 14 обращений. Бесполезно… И тогда 5 октября прошлого года она впервые вышла с мусорным пакетом, благо живет рядом. Теперь это почти что традиция. Территорию, которую она сама за собой закрепила, женщина убирает раз в неделю, когда есть время.

На табличке написано, что «Объект культуры охраняется государством». А с виду и не скажешь...Фото: Виктория ТУШКОВА

Спрашиваю: никто не задает вопросы, что вы делаете и зачем? На это Валентина Александровна лишь смеется:

- Если честно, мне просто стыдно поднимать глаза. Я убираю всё вот это и ни на кого не смотрю. Радует одно: сейчас почти не стало бутылок. Я их успеваю собрать. Сколько мусора получается? Ну, в неделю где-то 10-15 больших мешков. Отношу их к мусорным бакам. Никто не возражает.

Следующий вопрос не задать просто не могу.

- Сейчас время изоляции. Все сидят на карантине и прячутся от вируса. Вы не думали пока отдохнуть?

- А что карантин? - возражает мне Валентина Александровна. - Я ж тут одна убираюсь, никого не приглашаю, групп не собираю. И дело полезное делаю, и свежим воздухом дышу заодно. Да и душа за парк теперь не так болит… Поэтому карантин мне не помеха. Да и кто ж, если не я?!

Собираю бутылки и мусор и глаза не поднимаю. Стыдно...Фото: Ирина ТАРАСОВА