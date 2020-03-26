2020-03-26T18:05:03+03:00
Общество

Появились перспективы возрождения парка «Воксал» в Твери

Глава региона ждёт предложений по развитию территории с богатой историей
Александр ЖМУЛИН
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Губернатор побывал в парке вместе с главой Твери. Фото: ПТОГубернатор побывал в парке вместе с главой Твери. Фото: ПТО
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26 марта губернатор Игорь Руденя побывал в одном из старейших парков областной столицы – том самом заброшенном «Воксале» за поликлиникой №2. «КП»-Тверь» как раз недавно написала об этом месте и женщине, которая старается своими силами наводить там порядок.

Заложенный еще в VIII веке парк давно находится в запущенном состоянии. Пустыми разваливающимися пугалами стоят и его семь зданий. А ведь эта территория является объектом культурного наследия.

Губернатор, наконец, воочию убедился в степени запущенности парка. А накануне, 25 марта, Игорь Руденя обсудил вопрос благоустройства и развития территории «Воксала» на заседании бюджетной комиссии региона. Решено, что сначала по периметру парка будет установлен забор, пост охраны, часть зданий обнесут баннерной сеткой.

Останется ли при этом парк пока открытым для посещения людьми, областное правительство не сообщает.

Зато известно, что следующий шаг - разработка концепции развития парка. Губернатор дал задание профильным ведомствам подготовить предложения по этой теме к 1 июню 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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