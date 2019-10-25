Туристов ужасом объял, когда-то гордость, парк «Воксал»

О том, что тверской парк «Воксал», расположенный за зданием второй поликлиники горбольницы № 1, переживает не лучшие свои годы, известно давно. Но в очередной раз побеспокоиться о здоровье этого «старичка», а парк ведёт свою историю ещё с XVIII века, заставил звонок в редакцию «КП»-Тверь».

- Это наша боль! - начала эмоциональный рассказ жительница Твери, пенсионерка Валентина Копосова. - Прошлой зимой у Воксала я застала группу туристов. Побывав в парке, увидев разруху и грязь, они говорили такие неприятные вещи про Тверь и нас, тверичан! Просто поливали город грязью… Пожалуйста, помогите.

Парк "Воксал" - объект охраняемый государством.Фото: Виктория ТУШКОВА

В парк «Воксал» мы отправились вместе с Валентиной Александровной. На входе нас встретила сильно покосившаяся ограда из сетки-рабицы. С одной стороны незакреплённый край сетки свился в угрожающий клубок, на который можно опасно напороться в полутьме.

Номинальная ограда только портит вид. Парк открыт для доступа, туда совершенно спокойно проезжает даже автомобиль: машины на территории зелёной зоны паркуют часто.

Дорожки ведут мимо монументальных деревьев. Некоторые стоят, меняя десятилетия на века, другие рухнули. Поваленные толстые стволы и разломанные сучья встречаются по всей территории Воксала. По всему видно, убирать их не спешат.

Поваленные деревья есть в любой части парка.Фото: Виктория ТУШКОВА

Хотя нет - сбоку от широкой тропы расположилась внушительная куча из веток, явно приготовленная к уборке. Но выяснилось, что это дело рук Валентины Копосовой, которая ходит в парк каждое воскресенье и собирает ветки и сучья. Такую груду женщина насобирала с 5 октября.

Валентина Копосова сама собирает на территории парка отломанные сучья и ветви.Фото: Виктория ТУШКОВА

Старинные дубы и вязы - те, что пока сохранились, - хороши. Но стоит посмотреть под ноги или пробежаться глазами по превращающимся в тлен зданиям, к постройке которых приложили руку знаменитейшие архитекторы - Росси, Штенгель, Легранд, диву даёшься, как можно было настолько всё запустить. Грязь, выбитые оконные рамы, поваленные деревья, битое стекло, пустая тара из-под алкоголя, неприятные запахи - всё захламлено и загажено.

Местечки поукромнее используются в качестве отхожего места, везде набросана грязная бумага и салфетки. А ещё здесь пьют, с комфортом: вместо столов и стульев - большие удобные чурки, на которые был распилен толстый поваленный ствол какого-то дерева ещё несколько лет назад. Бог весть чем тут можно заниматься ещё, вдалеке от чужих глаз.

Удобное местечко для алкогольных возлияний и прочих утех.Фото: Виктория ТУШКОВА

- Я однажды иду и вижу парочку. Уединились, ну вы понимаете. Я возьми да и скажи: меня к себе возьмёте? Расхохотались, штаны натянули и бегом! - смеётся Валентина Александровна.

И что-то подсказывает, что подобное на территории парка - не редкий вариант.

В целом ситуация от юмора далека. Охраняемый государством объект культурного наследия зарастает мусором и буреломом. Ни в одно из гибнущих зданий комплекса земской больницы (их состояние - предмет отдельного разговора) соваться лично я бы не стала. И дело не только в риске обрушения. Под крышами построек скопилось такое количество отвратительного мусора и нечистот, что заходить внутрь без защитного костюма не только гадко, но и опасно. Даже после того как просто пройдёшь мимо, хочется помыться.

Дома комплекса земской больницы служат мусорными контейнерами.Фото: Виктория ТУШКОВА

Объяснять, чем грозят открытые люки, которые также имеются в парке, наверное, не стоит. Один из них закрыла листом шифера сама Валентина Копосова. Люк находится посередине открытой полянки, по которой может пробежать расшалившийся ребёнок, пройти собачник или припозднившийся прохожий.

Валентина Копосова сама притащила лист шифера, чтобы прикрыть люк.Фото: Виктория ТУШКОВА

Прогулка по некогда красивейшему парку, носившему знакомство с самим императором Александром I, удручает. Как вышло, что царственный Воксал, переживший революцию, выстоявший в войну, в современности оказался забытым, доживая своё, как брошенный роднёй сумасшедший старик? Туристов возить сюда уж точно нельзя. Потому что стыдно.

Даже солнечная погода не в силах добавить красок таким удручающим пейзажам.Фото: Виктория ТУШКОВА

Добраться до некоторых частей парка Воксал нелегко.Фото: Виктория ТУШКОВА

На зданиях - объявления, запрещающие доступ. Но идти туда в здравом уме и не хочется.Фото: Виктория ТУШКОВА

Разруха и запустение.Фото: Виктория ТУШКОВА

И снова разруха и запустение.Фото: Виктория ТУШКОВА