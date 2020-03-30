2020-03-30T17:36:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Медицинскую маску надели бронзовому рыбаку на набережной в Твери

Жители областной столицы продолжают испытывать бронзовый памятник "на прочность"
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери рыбаку надели медицинскую маску Фото: vk.com/"Тверь ВКонтакте"/Влад СамойловВ Твери рыбаку надели медицинскую маску Фото: vk.com/"Тверь ВКонтакте"/Влад Самойлов
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Бронзовый рыбак на набережной Степана Разина в Твери вновь оказался в тренде. Уже не первый раз жители областной столицы пытаются "защитить" памятник от коронавируса.

На прошлой неделе на голову рыбаку неизвестные надели противогаз, а накануне вечером - медицинскую маску. А удочки как не было, так и нет.

Фотография рыбака в маске появилась в группе "Тверь ВКонтакте" в соцсети.

И, как всегда, комментаторы разделились во мнениях: одни - искренне недоймевают, где рыбак взял маску (их в городе дефицит), другие - считают бесконечные издевательства над памятником верхом бескультурья, третьи - просто ржут.

Тем временем, масок в городе и правда не хватает. Предприимчивые граждане начали шить их самостоятельно из подручных тканей. Некоторые выглядят очень даже симпатично.

А аптеки предлагают маски в подарок при покупке лекарственных препаратов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Тверской области подтвержден еще один случай заражения коронавирусной инфекцией.

Им заразился мужчина, который прилетел из заграницы.

Пациент помещен на лечение в Калининскую ЦРБ, которая обрудована для лечения больных коронавирусом. Его состояние - удовлетворительное.

Все, кто находился в контакте с заболевшим, находятся под наблюдением медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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