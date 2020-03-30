Медицинскую маску надели бронзовому рыбаку на набережной в Твери
Бронзовый рыбак на набережной Степана Разина в Твери вновь оказался в тренде. Уже не первый раз жители областной столицы пытаются "защитить" памятник от коронавируса.
На прошлой неделе на голову рыбаку неизвестные надели противогаз, а накануне вечером - медицинскую маску. А удочки как не было, так и нет.
Фотография рыбака в маске появилась в группе "Тверь ВКонтакте" в соцсети.
И, как всегда, комментаторы разделились во мнениях: одни - искренне недоймевают, где рыбак взял маску (их в городе дефицит), другие - считают бесконечные издевательства над памятником верхом бескультурья, третьи - просто ржут.
Тем временем, масок в городе и правда не хватает. Предприимчивые граждане начали шить их самостоятельно из подручных тканей. Некоторые выглядят очень даже симпатично.
А аптеки предлагают маски в подарок при покупке лекарственных препаратов.
А В ЭТО ВРЕМЯ
В Тверской области подтвержден еще один случай заражения коронавирусной инфекцией.
Им заразился мужчина, который прилетел из заграницы.
Пациент помещен на лечение в Калининскую ЦРБ, которая обрудована для лечения больных коронавирусом. Его состояние - удовлетворительное.
Все, кто находился в контакте с заболевшим, находятся под наблюдением медиков.
ИСТОЧНИК KP.RU
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