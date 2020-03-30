Медицинские маски в Твери продают в нагрузку к таблеткам

«С заботой о вас! При покупке противовирусного препарата вы получаете трёхслойную медицинскую маску в количестве двух штук всего за две копейки!» Такие «заботливые» объявления обнаружились в одной из тверских аптек. А вот ещё одно объявление, фото которого опубликовано в соцсетях: «Получи две маски в подарок при покупке противовирусного препарата!» Звучит строже, к действию побуждает настойчивее. Вероятно, на другую целевую аудиторию рассчитано. Маркетинг…

И всё бы ничего, но в разгаре пандемия коронавирусной инфекции, а масок в аптеках нет. То есть, нет совсем, и «когда будут, не знаем». А учитывая факт, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время нет фактических данных об эффективности против COVID-19 растиражированных противовирусных препаратов, подобные предложения выглядят, мягко говоря, цинично.

На горячей линии аптечной сети, разместившей объявления, традиционно ответили, что масок в наличии нет. Даже тех, что предлагались в придачу к лекарствам: уже всё распродали.

- А откуда были маски, прилагавшиеся к препаратам, если их нет? И почему вместе с лекарствами их продавали? - всё-таки пытаемся уточнить у дамы на том конце провода.

- Этого я не знаю. Это в офисе как-то решалось, что нам дали маски к этим препаратам, - ответила фармацевт и больше никакой информации дать не смогла.

А вот жителю Твери Константину Воеводину (имя и фамилия по его просьбе изменены) в аптеке объяснили, что акция «маска в подарок к препарату» - инициатива производителей таблеток.

- В аптеке сказали: производитель лекарственного препарата на свои средства купил маски и использовал ситуацию, чтобы распродать свой товар. Объявление повесили, не указывая на конкретный препарат, это уже инициатива руководства аптеки, - пересказал Константин «КП»-Тверь» свой разговор с провизором.

Несмотря на то, что ситуация выглядит некрасиво, какая-либо ответственность по части нарушения антимонопольного законодательства аптекам вряд ли грозит.

- Мы сможем привлечь их за недостоверную рекламу в случае, если они не выполняют условия, обозначенные данной акцией, - сообщили «КП»-Тверь» в Тверском управлении Федеральной антимонопольной службы.

А на горячей линии территориального органа Росздравнадзора по Тверской области заверили, что с данной аптекой уже проведена работа.

- По объявлениям, которые были развешаны в некоторых аптеках в конце прошлой недели, мы уже разобрались, - сказали в Росздравнадзоре. - Такого не должно быть. Если снова появятся - сообщайте.

Так что, если в вашей аптеке предлагают купить маски в нагрузку к каким-либо медикаментам, у вас есть только два пути: купить ненужное лекарство и получить втридорога пару масок, которых хватит ровно на два выхода в магазин за продуктами, либо пожаловаться в Росздравнадзор. Наличие медицинских масок в продаже, это, увы, не обеспечит, но с руководством аптеки, как минимум, «побеседуют».

Телефон горячей линии Территориального органа Росздравнадзора по Тверской области: 8 (4822) 35-85-88.