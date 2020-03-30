2020-03-30T15:06:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Медицинские маски в Твери продают в нагрузку к таблеткам

В ситуации абсолютного дефицита средств индивидуальной защиты аптеки начали предлагать маски в подарок при покупке лекарственных препаратов
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Вот такие объявления можно было увидеть в тверских аптеках. Фото: vk.comВот такие объявления можно было увидеть в тверских аптеках. Фото: vk.com
Изменить размер текста:

«С заботой о вас! При покупке противовирусного препарата вы получаете трёхслойную медицинскую маску в количестве двух штук всего за две копейки!» Такие «заботливые» объявления обнаружились в одной из тверских аптек. А вот ещё одно объявление, фото которого опубликовано в соцсетях: «Получи две маски в подарок при покупке противовирусного препарата!» Звучит строже, к действию побуждает настойчивее. Вероятно, на другую целевую аудиторию рассчитано. Маркетинг…

И всё бы ничего, но в разгаре пандемия коронавирусной инфекции, а масок в аптеках нет. То есть, нет совсем, и «когда будут, не знаем». А учитывая факт, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время нет фактических данных об эффективности против COVID-19 растиражированных противовирусных препаратов, подобные предложения выглядят, мягко говоря, цинично.

На горячей линии аптечной сети, разместившей объявления, традиционно ответили, что масок в наличии нет. Даже тех, что предлагались в придачу к лекарствам: уже всё распродали.

- А откуда были маски, прилагавшиеся к препаратам, если их нет? И почему вместе с лекарствами их продавали? - всё-таки пытаемся уточнить у дамы на том конце провода.

- Этого я не знаю. Это в офисе как-то решалось, что нам дали маски к этим препаратам, - ответила фармацевт и больше никакой информации дать не смогла.

А вот жителю Твери Константину Воеводину (имя и фамилия по его просьбе изменены) в аптеке объяснили, что акция «маска в подарок к препарату» - инициатива производителей таблеток.

- В аптеке сказали: производитель лекарственного препарата на свои средства купил маски и использовал ситуацию, чтобы распродать свой товар. Объявление повесили, не указывая на конкретный препарат, это уже инициатива руководства аптеки, - пересказал Константин «КП»-Тверь» свой разговор с провизором.

Несмотря на то, что ситуация выглядит некрасиво, какая-либо ответственность по части нарушения антимонопольного законодательства аптекам вряд ли грозит.

- Мы сможем привлечь их за недостоверную рекламу в случае, если они не выполняют условия, обозначенные данной акцией, - сообщили «КП»-Тверь» в Тверском управлении Федеральной антимонопольной службы.

А на горячей линии территориального органа Росздравнадзора по Тверской области заверили, что с данной аптекой уже проведена работа.

- По объявлениям, которые были развешаны в некоторых аптеках в конце прошлой недели, мы уже разобрались, - сказали в Росздравнадзоре. - Такого не должно быть. Если снова появятся - сообщайте.

Так что, если в вашей аптеке предлагают купить маски в нагрузку к каким-либо медикаментам, у вас есть только два пути: купить ненужное лекарство и получить втридорога пару масок, которых хватит ровно на два выхода в магазин за продуктами, либо пожаловаться в Росздравнадзор. Наличие медицинских масок в продаже, это, увы, не обеспечит, но с руководством аптеки, как минимум, «побеседуют».

Телефон горячей линии Территориального органа Росздравнадзора по Тверской области: 8 (4822) 35-85-88.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Эксперт РАН: Для победы над коронавирусом надо изолировать 75 процентов населения
Александр Чепурнов, ведущий научный сотрудник института клинической и экспериментальной медицины РАН, рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда", как не заразиться и почему одни люди могу быть заразнее других
Новости 24
Прокуратура защитила права работника больницы в Тверской области
Тверские медики-депутаты призывают жителей региона сидеть дома
Тверской ТЮЗ запустил онлайн-проект "Сказки нашего театра"
В Тверской области мужчина ограбил знакомую, потому что ему не хватило денег на алкоголь
За дачу взятки полицейскому будут судить жителя Твери
Двое молодых людей в Тверской области обокрали магазин и приставали к продавцу
Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины в Твери
В Тверской области выдано два самых первых сертификата на маткапитал за рождение первенца
Тело мертвого мужчины обнаружили в канаве рядом с деревней в Кимрском районе Тверской области
Житель Тверской области нарубил леса на шесть миллионов рублей
Сроки перерегистрации участников досрочного периода ЕГЭ-2020 в Тверской области продлены
Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: социально-медицинские учреждения закрыты на карантин
Режим повышенной готовности в Твери из-за коронавируса: куда обратиться за экстренной стоматологической помощью
Медицинскую маску надели бронзовому рыбаку на набережной в Твери
Тверской театр драмы приглашает на онлайн-спектакль "Любовь под вязами"
Двое мужчин пострадали в результате опрокидывания автомобиля на автодороге в Тверской области
Тверские полицейские задержали находившегося в Федеральном розыске мужчину
В Тверской области водитель иномарки погиб после столкновения с деревом
Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: в регионе будут усиливать предупредительные меры против Covid-19
С парковки во дворе дома в Конаково Тверской области злоумышленник похитил мопед
Жителям Тверской области указали на признаки интернет-фейков о коронавирусе
Режим повышенной готовности в Тверской области из-за короавируса: в регионе подтвердили четвертый случай заражения коронавирусом