Без удочки, но в противогазе: в Твери снова поглумились над памятником рыбаку

20 Март 2020 2020-03-20T10:56:52+03:00

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Бронзовый рыбак на набережной Степана Разина в Твери вночь лишился удочки, но зато обзавелся... прогивогазом. Таким образом прославившуюся уже и за пределами областной столицы скультуру защитили от коронавируса.

Фото рыбака в противогазе с подписью "К карантину готов!" появилось в группе "Тверь ВКонтакте" утром, 20 марта.

- Нет, это не я надела. Откуда у меня противогаз, - написала под постом автор фото, тверская поэтесса Любовь Абакадаброва. - Ночью гуляла и засняла. Видела сначала на Трёхе ребят в плащах и противогазах. Посмеялась, сфоткать не успела. А потом вот рыбака на набережной нашла в таком виде. Что-то мне подсказывает, что оно взаимосвязано.

Взаимосвязано или нет, но ясно, что ребята основательно подготовились к карантину.

А вот в отношении рыбака в противогазе и без удочки тверичане высказывают разные мнения: одни предлагают вместо удочки вложить ему в руку рулон бумаги или пачку гречки, другие считают, что рыбаку и так уже досталось и пора бы прекратить издеваться над скульптурой - снять противогаз и вернуть на место бронзовую удочку.

"К карантину готов!" Фото: vk.com/"Тверь ВКонтакте"/Любовь Абракадаброва

ИСТОЧНИК KP.RU