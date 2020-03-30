2020-03-30T14:37:49+03:00
Коронавирус Covid-19

В цветочек, с единорогами и логотипами: Не дождавшись масок в аптеках, тверичанки начали шить их самостоятельно

Примеряют маски уже и мужчины
Ирина ТАРАСОВА
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Первую самодельную маску продемонстрировала замдиректора ТЮЗа по творческим вопросам Анна Брусова. Фото: из архива Анны БрусовойПервую самодельную маску продемонстрировала замдиректора ТЮЗа по творческим вопросам Анна Брусова. Фото: из архива Анны Брусовой
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Когда с учетом сложившейся обстановки из-за распространения коронавирусной инфекции рекомендуется носить маски, а в аптеках их нет уже целый месяц, приходится искать выход самостоятельно.

Именно так и поступили многие тверичанки. Кто-то из них до этого шил, вязал, кто-то мастерил бабочки для смокингов. Однако в период самоизоляции и карантина первые хобби уступили место второму, необходимому в сегодняшних реалиях.

Первую самодельную маску продемонстрировала заместитель директор Театра юного зрителя по творческим вопросам Анна Брусова. Чтобы новый атрибут не вгонял в панику и хоть немного радовал, его сделали с логотипом ТЮЗа. Директор Александр Бахарев и актеры новинку сразу оценили.

- Спасибо за маски Анне Бузенковой. Нам с Вероникой Вигг (режиссер, сейчас ставит в ТЮЗе спектакль «Головлёв». - Ред.) было комфортно, уютно, безопасно и красиво! – подписала Анна фото. И понеслось…

Себя в цветастых, однотонных, с единорогами масках стали выкладывать многие. «Глядишь, так маска станет модным аксессуаром», - пошутил кто-то под фото.

Екатерина стали шить маски из американского ситца. Фото: Вконтакте, Екатерина Москатова-Крылатская

Екатерина стали шить маски из американского ситца. Фото: Вконтакте, Екатерина Москатова-Крылатская

О том из чего шьют атрибут, можно ответить так: из того, что под рукой.

- Маска своими руками. Если бы я только знала, что мои залежи американского ситчика пойдут на маски… - пишет на своей страничке тверичанка Екатерина Москатова. - Они получились суперскими, можно стирать, гладить и отпаривать. Та, что в цветочках, правда, похожа на нижнее белье. Хотя рисунок красивый: розы на сером фоне.

Тут же под фото Екатерина дает совет. «С собой ношу сразу несколько масок. Меняю их каждые два-три часа».

Кстати, если все носить по правилам - очки и маску, то очки запотевают, что неудобно. «Так всегда?» - спрашивают те, кто уже испробовал «правильную» конструкцию.

«Затуманиваются всегда, причем абсолютно разные по форме маски. Так что к этому надо привыкнуть», - отвечают опытные носители, а самые опытные советуют протереть пеной для бритья, тогда и запотевание исчезнет.

Совет по пошиву

Маска медицинская из хлопка.

4 слоя хлопка ( именно это кол-во слоев даст результат и позволит в ней легко дышать). Резинки 16 см. Для детской - резинка примерно 12 см.

Важно! Для того, чтобы маска могла вас защитить от вирусов, микробов, её необходимо регулярно менять. Замена маски должна осуществляться не реже одного раза в два часа.

Если не менять маску часто, тогда риск заражения повышается, а сама маска не способна защитить вас. Использованную маску можно постирать, хорошо прогладить и она опять готова к использованию.

С собой она берет таких 3 штуки. Чтобы менять. Фото: Вконтакте, Екатерина Москатова-Крылатская

С собой она берет таких 3 штуки. Чтобы менять. Фото: Вконтакте, Екатерина Москатова-Крылатская

В очках и маске неудобно, но правила, есть правила. Фото: Вконтакте, Екатерина Москатова-Крылатская

В очках и маске неудобно, но правила, есть правила. Фото: Вконтакте, Екатерина Москатова-Крылатская

Такие маски шьет тверичанка Елена Авдюшкина. Фото: Вконтакте, Леночка Авдюшкина

Такие маски шьет тверичанка Елена Авдюшкина. Фото: Вконтакте, Леночка Авдюшкина

Такие маски шьет тверичанка Елена Авдюшкина. Фото: Вконтакте, Леночка Авдюшкина

Такие маски шьет тверичанка Елена Авдюшкина. Фото: Вконтакте, Леночка Авдюшкина

ИСТОЧНИК KP.RU

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