2020-01-25T09:47:15+03:00
Общество

Навстречу транспортной реформе: Система оплаты проезда в Твери поменяется кардинально

Перестройка стартует 3 февраля
Олег ЗИНЧЕНКО@OzinTver
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Электротранспорту Тверь говорит прощай. Фото: ПТОЭлектротранспорту Тверь говорит прощай. Фото: ПТО
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Через девять дней, 3 февраля, в Твери и Калининском районе стартует транспортная реформа. Постепенно, в четыре этапа, на линию выйдет 471 автобус: 110 больших, 347 средних и 14 маленьких.

Четвёртый этап завершится к 1 марта. К тому времени на улицах Твери останутся только автобусы, так как троллейбусы прекратят своё существование 27 февраля, переведя Тверь в категорию городов отказавшихся от электротранспорта.

Оплата в автобусах будет осуществляться с помощью социальной карты — это для льготников, с помощью карты «Волга» и любыми бесконтактными банковскими картами (ранее принималась только Mastercard, она оставлена и ещё добавлены и Visa, и Мир).

По социальной карте проезд будет стоить 302 рубля в месяц. По «Волге» записанный абонемент обойдётся в 21 рубль за поездку, оплата картами — 25 рублей. За наличную оплату возьмут 29 рублей.

Кондукторов не предусмотрено, деньги принимать будет водитель. Появятся ли на линии контролёры — пока не сообщается.

Так же пока не уточняется, за какую цену по городу будут переезжать школьники.

И ещё особенность: карты необходимо будет прикладывать и при входе, и при выходе, чтобы списывалась сумма проезда только по городу, а не за выезд в Калининский район, если ваш автобус туда следует.

ИСТОЧНИК KP.RU

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