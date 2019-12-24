Новый автобус в дверях пассажира не зажмёт, в холод согреет и о Твери расскажет

24 декабря на пешеходную улицу Трёхсвятскую вкатился новенький синий «ЛиАЗ». Автобус приехал на презентацию: горожанам показали образец, который полностью соответствует параметрам тех автобусов, что выйдут в рейс уже в феврале 2020 года, когда в Твери и Калининском районе начнёт работу новая транспортная модель, создание которой инициировал губернатор Тверской области.

Презентовал автобус замминистра транспорта Тверской области Сергей Верхоглядов. Синенький блестящий «ЛиАЗ»— испытательная единица. С 25 декабря по 8 января он будет в тестовом режиме ходить по трём популярным маршрутам — №№ 20, 31 и 36.

Автобус пригнали прямо на улицу Трёхсвятскую.Фото: Виктория ТУШКОВА

НА БОРТ

Кабина автобуса имеет возможность наклониться в сторону садящегося в него пассажира на 7 градусов, уменьшая этим высоту ступени. Кроме того, машина в зависимости от ситуации может уменьшать или увеличивать клиренс (расстояние между низшей точкой центральной части автомобиля и поверхностью дороги). Автобус рассчитан на 80 пассажиров: 27 могут ехать сидя и 53 - стоя.

ДВЕРЯМИ НЕ ЗАЖМЁТ

Безопасность захлопывания дверей продемонстрировал лично на себе сам замминистра.

- В автоматическом режиме система понимает, что пассажира зажало и двери открываются, - комментировал Сергей Верхоглядов по ходу дела, встав между дверями.

Вслед за замминистра систему испытал один из горожан и также самообладания в процессе почти не потерял: лишь слегка ойкнул, но тут же добавил: «Вроде жив».

Безопасность дверей продемонстрировал лично на себе Сергей Верхоглядов.Фото: Виктория ТУШКОВА

ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП

Инвалиды и мамы с колясками могут попасть в автобус по откидному пандусу. Снаружи, справа от двери автобуса, расположена кнопка вызова водителя. Получив сигнал, он выйдет и откинет пандус.

Возможность заехать в автобус на коляске протестировала депутат Тверской городской Думы Светлана Козлова. Заезд в кабину ей показался крутоват, однако при помощи водителя, который в любом случае должен выйти, чтобы откинуть и убрать пандус, попасть в автобус удалось без проблем.

Возможность заехать в автобус на коляске протестировала депутат городской Думы Светлана КозловаФото: Виктория ТУШКОВА

На площадке для маломобильных групп в салоне поместится одна инвалидная или две стандартные детские коляски. Там тоже имеется кнопка, нажав которую инвалид просигналит водителю о своём желании покинуть автобус.

БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ

- Во избежание несчастных случаев автобус оснащён системой, которая не даст ему тронуться, если двери не закрыты, - рассказал Сергей Верхоглядов. - Ситуацию внутри салона постоянно отслеживают видеокамеры.

На площадке в центре салона автобуса помещается две детские коляски.Фото: Виктория ТУШКОВА

Машина оснащена системой климат-контроля, а для тех, кого укачивает в дороге, если постоянно смотреть в телефон, в салоне имеется медиапанель. Её основная функция - информировать об остановках. Но ещё на экране под потолком можно будет посмотреть небольшие видеосюжеты о привлекательности Твери и социальную рекламу. А вот коммерческой ни на бортах автобуса, ни в салоне не будет.

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Автобус оснащён системой ГЛОНАСС. Это позволит отслеживать его перемещение как транспортному предприятию, так и пассажирам, используя специальное приложение.

ОПЛАТА ПРОЕЗДА

За проезд, конечно, можно будет заплатить по старинке - наличными. А для тех, кто идёт в ногу с технологиями, в автобусе установлен валидатор. Один за всех: расплатиться при помощи этого терминала можно будет как транспортной картой, так и банковской, а также используя мобильный телефон.

Валидаторы будут такими.Фото: Виктория ТУШКОВА

ТЕСТИРУЕМ

Пока автобус ходит в тестовом режиме, проезд на нём будет бесплатным. Катайтесь в своё удовольствие, если, конечно, вам удастся поймать синий «ЛиАЗ»: обкаточная модель на дорогах будет только одна.

А учитывая, что всё это запланировано на предпраздничные и праздничные дни, на борту машины вам могут встретиться Дед Мороз и Снегурочка. Они будут кататься вместе со всеми и поздравлять пассажиров ежедневно с 11:00 до 15:00.