Два перевозчика будут возить пассажиров в новой транспортной модели Твери

СЕГОДНЯ 10:33 2019-12-28T10:33:12+03:00

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Определены перевозчики, которые будут работать в новой транспортной модели и возить жителей Твери и Калининского района. Согласно данным сайта госзакупок, завершены все 14 аукционов.

Перевозчиков, которые будут возить пассажиров по 85-ти маршрутам, два. Это компании "Верхневолжское АТП" и "СВТК", коммерческая компания, которая сегодня осуществляет перевозки по нескольким популярным городским маршрутам. С перевозчиками заключили договоры чуть менее, чем на семь лет - с февраля 2020-го по декабрь 2026 года.

Самый дорогой контракт на 5 млрд 156 млн 325 тыс. 500 рублей достался "Верхневолжскому автотранспортному предприятию". В рамках данного контракта этот перевозчик будет обслуживать маршруты №№ 2, 6, 12, 51, 106, 125, 125р, 205, 208, 223.

Напомним, новая модель пассажирских перевозок начинает действовать в Твери и Калининском районе 3 февраля 2020 года. Возить пассажиров будут современные автобусы трёх классов вместимости: большой, средней и малой - всего на маршруты выйдет 471 единица транспорта. Больше всего будет автобусов среднего класса, рассчитанных на перевозку около 80 пассажиров.

При оплате банковской картой, проезд будет стоить 25 рублей. При оплате наличными за билет придётся заплатить 29 рублей. Предусмотрены абонементы: в зависимости от количества поездок цена может уменьшиться до 21 рубля за поездку. Льготы будут сохранены и станут возможны по социальной карте.

ИСТОЧНИК KP.RU