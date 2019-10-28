2019-10-28T12:46:46+03:00
Общество

Контактную трамвайную сеть демонтируют на Новом мосту в Твери

Работы по демонтажу сети маршрута №5 ведутся с августа
Виктория ТУШКОВА
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Серьёзных пробок демонтаж сети не вызвал.Серьёзных пробок демонтаж сети не вызвал.Фото: Виктория ТУШКОВА
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Город последовательно избавляется от трамвая. Сегодня, 28 октября, рабочие демонтируют трамвайную контактную сеть на Новом волжском мосту. Из-за Волги через этот мост по направлению к вокзалам пролегает трамвайный маршрут №5. Это последний маршрут, остававшийся действующим до полной остановки трамвайного движения в ноябре 2018 года.

Работы по демонтажу контактной сети маршрута №5 ведутся с августа. Сначала сеть демонтировали за Волгой на улице Горького. Там же, на участке от Артиллерийского переулка до Комсомольского проспекта, убрали трамвайные пути. Позже контактную сеть сняли на Тверском проспекте.

Официальная позиция городской администрации такова: демонтаж сетей и рельсов - необходимая временная мера, которая должна обеспечить нормативное состояние дорожного полотна на то время, что займёт воплощение в жизнь концепции по развитию городского транспорта, в частности - тверского трамвая.

Напомним, временной мерой была объявлена и полная остановка трамвайного движения. Для его восстановления требуется дорогостоящий ремонт путей. О планах на этот ремонт пока ничего не известно. В минувшем августе были уволены все 28 водителей тверских трамваев.

Контактную трамвайную сеть демонтируют на Новом мосту в Твери Фото: Виктория ТУШКОВА

Контактную трамвайную сеть демонтируют на Новом мосту в ТвериФото: Виктория ТУШКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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