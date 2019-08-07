В Заволжском районе Твери начали демонтаж трамвайной контактной сети

СЕГОДНЯ 15:39 2019-08-07T15:47:37+03:00

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"Модернизация" трамвайного движения в Твери продолжается. Вслед за уволенными вагонвожатыми, которые "по соглашению сторон" лишились работы 5 и 6 августа, в городе начали демонтаж контактной сети электротранспорта.

Днем, 7 августа, в Заволжском районе Твери начали убирать трамвайную контактную сеть. Работы ведутся на участке от Артиллерийского переулка (остановка Ленинградская застава) до Речного вокзала, а также от улицы Благоева до трамвайного парка. В ближайшей перспективе улицу ждет ремонт дороги, поэтому демонтированы будут и трамвайные пути. Поиск подрядчика уже начался.

При этом, как сообщает пресс-служба администрации Твери, город и область заинтересованы в сохранении трамвайного движения. Выделение полос под трамвайное движение зафиксировано и в новом Генплане Твери. Помимо маршрутов, которые соединят разные части города, запланировано строительство кольцевой линии вокруг областной столицы.

- Демонтаж путей и контактной сети в Заволжье – это необходимая мера, которая позволит на время, которое займет воплощение в жизнь концепции по развитию тверского трамвая, обеспечить нормативное состояние дорожного полотна в районе, - уточняют в администрации.

А пока МУП "ПАТП-1" поручено следить за состоянием трамвайного парка и поддерживать вагоны в рабочем состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU