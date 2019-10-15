В Твери демонтировали трамвайную контактную сеть на Тверском проспекте

СЕГОДНЯ 12:24 2019-10-15T12:26:45+03:00

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Убирать трамвайные контактные сети в городе начали в минувшем августе. Сначала сеть демонтировали в Заволжском районе на улице Горького. На участке от Артиллерийского переулка до Комсомольского проспекта также полностью убрали трамвайные пути. В администрации Твери тогда назвали демонтаж путей и контактной сети в Заволжье необходимой мерой, которая позволит на время, что займёт воплощение в жизнь концепции по развитию тверского трамвая, обеспечить нормативное состояние дорожного полотна.

Сегодня, 15 октября, контактную сеть сняли на Тверском проспекте. Напомним, через улицу Горького и Тверской проспект пролегает трамвайный маршрут №5, единственный, который действовал в городе после ремонта остатков тверской трамвайной системы в 2015 году. Через три года, 14 ноября 2018-го, и он прекратил работу.

Полная остановка трамвайного движения была объявлена временной мерой. Для возобновления движения трамвая в городе требовался ремонт путей, о начале которого с тех пор ничего не говорилось. Напротив, в минувшем августе были уволены все 28 водителей тверских трамваев, одновременно с этим начался демонтаж рельсов и контактной сети.

ИСТОЧНИК KP.RU