В сети опубликовано видео с призывом не допустить ликвидации троллейбусов в Твери
В группе "Подслушано Тверь" (соцсеть "ВКонтакте") размещено трёхминутное видео с канала "YouTube" в поддержку тверского троллейбуса. Создатели ролика призывают тверичан не соглашаться на замену электротранспорта автобусами, мотивируя тем, что отказ от троллейбусов будет слишком вреден для окружающей среды и здоровья людей. Город наполнят выхлопные газы, а количество онкологических заболеваний резко возрастёт. Экологичность современных автобусов авторы видео называют мифом и призывают расширять троллейбусную сеть, убрав дублирующие коммерческие автобусные маршруты.
Говорится в ролике и о важности восстановления трамвайного движения.
Напомним, транспортная реформа, которую обещают реализовать в Твери уже в первом квартале 2020 года, предполагает выпустить на улицы города современные низкопольные автобусы. Городской электрический при этом находится в упадке: трамваи не ходят уже почти год, рейсы троллейбусных маршрутов сокращаются.
ИСТОЧНИК KP.RU