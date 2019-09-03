В сети опубликовано видео с призывом не допустить ликвидации троллейбусов в Твери

СЕГОДНЯ 18:32 2019-09-03T18:32:56+03:00

Троллейбусы в городе пока выживают, что называется, вопреки. Фото: Виктория ТУШКОВА

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В группе "Подслушано Тверь" (соцсеть "ВКонтакте") размещено трёхминутное видео с канала "YouTube" в поддержку тверского троллейбуса. Создатели ролика призывают тверичан не соглашаться на замену электротранспорта автобусами, мотивируя тем, что отказ от троллейбусов будет слишком вреден для окружающей среды и здоровья людей. Город наполнят выхлопные газы, а количество онкологических заболеваний резко возрастёт. Экологичность современных автобусов авторы видео называют мифом и призывают расширять троллейбусную сеть, убрав дублирующие коммерческие автобусные маршруты.

Говорится в ролике и о важности восстановления трамвайного движения.

Напомним, транспортная реформа, которую обещают реализовать в Твери уже в первом квартале 2020 года, предполагает выпустить на улицы города современные низкопольные автобусы. Городской электрический при этом находится в упадке: трамваи не ходят уже почти год, рейсы троллейбусных маршрутов сокращаются.

ИСТОЧНИК KP.RU