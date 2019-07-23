2019-07-23T20:45:11+03:00
Общество

В Тверской области создано предприятие, которое будет отвечать за пассажирские перевозки

Новая система общественного транспорта должна заработать в первом квартале 2020 года
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области появился региональный оператор, который будет контролировать пассажирские перевозки Фото: пресс-служба правительства Тверской областиВ Тверской области появился региональный оператор, который будет контролировать пассажирские перевозки Фото: пресс-служба правительства Тверской области
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На территории Верхневолжья создано государственное учреждение "Организатор перевозок Тверской области", которое будет координировать работу новой модели пассажирского транспорта в регионе. Этот вопрос рассмотрели 23 июля на заседании Правительства Тверской области.

Напомним, новая система общественного транспорта будет создана по аналогии со столичной. Срок перехода уже определен: в первом квартале 2020 года она должна заработать в Твери и Калининском районе.

- Государственное учреждение "Организатор перевозок Тверской области" будет заниматься планированием маршрутной сети, определять количественные, качественные и экономические показателей перевозок, вести подготовку к проведению конкурентных процедур по выбору организаций-перевозчиков, контролировать качество их работы и применять штрафы в случае нарушений, - сообщает пресс-служба регионального правительства.

В рамках проекта на городские улицы выйдут современные низкозольные автобусы. Проезд на них будет осуществляться по единому проездному билету, который также будет действовать в Москве и Санкт-Петербурге. Все льготы при этом будут соблюдены.

Весь транспорт будет лицензирован, унифицирован и оформлен в корпоративном стиле. Водители получат соответствующую сертификацию, будут проходить регулярные медицинские осмотры.

Как отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя, реализация проекта позволит навести порядок в сегменте общественных перевозок, сделать их комфортными, безопасными и удобными для населения Верхневолжья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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