2019-07-24T14:12:15+03:00
Общество

Тверь без ПАТП в голове

Размышление в городе, где только маршрутки и развиваются.
Олег ЗИНЧЕНКО@OzinTverРедактор "КП"-Тверь"
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Транспорт Твери жив не потому что, а вопреки...Транспорт Твери жив не потому что, а вопреки...Фото: Виктория ТУШКОВА
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То, что «Иволга» вдруг стала никому не нужной - закономерный итог варварской политики чиновников администрации Твери по организации общественного транспорта.

Ведь только они имеют всю полноту муниципальной власти, в том числе и над пассажирскими перевозками в Твери. А значит, по полной и отвечают за результаты своей работы.

Смотрите, как виртуозно они смогли развалить худо-бедно, но функционировавшую систему. За точку отсчёта возьмём прошлый, 2018 год. Ещё оставался на линии один единственный трамвайный маршрут № 5, бегали по улицам не новые, но вместительные автобусы большой вместимости, по расписанию ходили троллейбусы.

Однако горожанам уже была очевидна огромная проблема: ставка ПАТП-1, единственного муниципального перевозчика, на автобусы оказалась ошибочной, так как резкое подорожание топлива свело на нет все возможные экономические плюсы по сравнению с рельсовым или колёсным электротранспортом.

Именно в 2018 году началось сокращение автобусов на маршрутах, без попытки закрыть образовавшиеся прорехи чем-то иным. Затем 14 ноября 2018 года был остановлен трамвай. Типа временно. Однако даже ленивых попыток возобновить движение трамваев сделано не было. Зато обещаний было роздано столько, что на 10 таких городов, как Тверь, хватит.

Обещали громогласно, прямо горожанам в лица, что трамваи, конечно же, пойдут, что «Иволги» станут самыми современными транспортными картами, что троллейбусы будут обновлены так, что весь мир нам позавидует, что автобусы будут такими автобусами, что из них выходить не захочется.

А тем временем транспорт муниципальный умирал на фоне разрастающейся злокачественной опухоли частных перевозчиков, то есть маршрутчиков.

Не удивительно, что в правительстве региона, не видя реальных решений транспортной проблемы со стороны муниципальной власти Твери, приняли решение создать государственного перевозчика, который будет заниматься пассажирскими перевозками во всей области. И заработает он в первом квартале 2020 года.

А пока пожинаем то, что взошло: убитый трамвай, еле живущие автобусы и троллейбусы, и не доведённую до ума транспортную карту, которую в транспорте-то и не продают. Так и живём...

ИСТОЧНИК KP.RU

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