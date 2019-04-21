Министры Тверской области отчитались о доходах в 2018 году

СЕГОДНЯ 15:36 2019-04-21T15:36:09+03:00

Обнародованы данные о доходах министров Тверской области за 2018 год Фото: Иван МАКЕЕВ

Самой успешной по части личных доходов стала Марина Подтихова, министр финансов

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Обнародованы данные о доходах министров Тверской области за 2018 год. Тройку самых успешных руководителей министерств по части личных доходов возглавила министр финансов Марина Подтихова. За год она заработала 5,7 млн рублей (по основному месту работы 1,5 млн рублей).

Второе место у министра строительства Сергея Тарасова. Его доход – 4 млн рублей (по месту основной работы 818 634 рублей ).

Заместитель председателя правительства, руководитель аппарата правительства Андрей Орлов на третьем месте. Его доход в 2018 году был – 3,78 млн рублей (основное место работы – 2,7 млн).

Супруга заместителя председателя правительства Андрея Белоцерковского заработала за год 5,9 млн рублей, когда сам Андрей Владленович указал в декларации за 2018 году 2,9 млн рублей дохода. Зарабатывает больше и супруга министра лесного хозяйства Тверской области Валерия Барышка. Министр указал в декларации 2,5 млн рублей, а его супруга - 2,7 млн рублей.

Министр экономического развития Иван Егоров в 2018 году заработал 2,3 млн рублей (по основному месту работы более 300 000 рублей), а заместитель председателя правительства Татьяна Жарлицына - 3,3 млн рублей. Министр по делам территориальных образований Андрей Зайцев указал в декларации доход в 2,19 млн рублей (весь доход с основного места работы).

Доход зампред правительства Андрея Ищенко составил 1,17 млн рублей. А министр образования Юлия Коваленко, которая заступила на должность в конце 2018 году, задекларировала 1,9 млн рулей.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Куликов обозначил в декларации доход за 2018 год в 2,4 млн рублей (по основному месту работы - 576 849 рублей). Министр здравоохранения Максим Максимов задекларировал 1,5 млн рублей. На должность он вступил 23 ноября 2018 года.

Министр природных ресурсов и экологии Андрей Наумов заработал свыше 3 млн рублей (1,1 млн по основному месту работы), а министр транспорта Игорь Павлов - 2,37 млн рублей.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Антон Стамплевский в 2018 году заработал 2,5 млн рублей (1,7 млн по основному месту работы). Министр социальной защиты населения Елена Хохлова указала в декларации 2,2 мл рублей, а министр энергетики и ЖКХ Александр Цветков - 1,2 млн рублей.

Подробный материал о доходах и имуществе министров Тверской области будет позже опубликован на сайте "КП"-Тверь".

Напомним, ранее свои доходы задекларировали депутаты Тверской городской Думы и Законодательного собрания Тверской области, а также Депутаты Госдумы и члены Совета Федерации от Тверской области и главы районов и городских округов региона.

ИСТОЧНИК KP.RU