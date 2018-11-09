Спасательные работы продолжаются на месте аварийной посадки вертолета в Тверской области

СЕГОДНЯ 16:02 2018-11-09T16:02:55+03:00

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В Тверской области на месте аварийной посадки вертолета продолжаются спасательные работы. Ми-8 после падения оказался зажат в деревьях. Усложняет работу спасателей и то, что упал вертолет в труднодоступной и болотистой местности. Сегодня, 9 ноября, начались работы по разбору и распилу вертолета, чтобы извлечь тело погибшего.

Напомним, 8 ноября около 13:00 в Жарковском районе совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8 авиакомпании «Баркол». На борту находились три члена экипажа и один пассажир-наблюдатель. С помощью вертолёта проводился мониторинг газопровода. В результате падения погиб бортмеханик, все остальные получили различные травмы. Пострадавших госпитализировали в больницу.

Транспортная прокуратура уже начала проверку по факту случившегося, а следователи СКР возбудили уголовное дело. На месте происшествия работают сотрудники Межгосударственного авиационного комитета. Именно они занимаются расследованием авиационного происшествия.

По предварительным данным, у вертолета возникли проблемы с двигателями. После этого машина рухнула в лес.