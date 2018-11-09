В реанимации находится пассажир вертолета Ми-8, который совершил жесткую посадку в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:45 2018-11-09T10:48:04+03:00

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На месте жесткой посадки вертолета в Тверской области работали три бригады скорой медицинской помощи. Врачи приехали из Жарковской, Нелидовской и Западнодвинской центральных районных больниц.

Напомним, что Ми-8 совершил аварийную посадку 8 ноября около 13:00 в Жарковском районе. На момент происшествия на борту находились четыре человека: члены экипажа и один пассажир. От полученных травм бортмеханик погиб.

По информации областного Минздрава, троим пострадавшим, у которых диагностированы травмы разной степени тяжести, оказывается вся необходимая медицинская помощь. Пассажир вертолета доставлен в реанимацию в больницу Западной Двины, а штурман и пилот находятся в больнице Нелидовского района.

106 человек и более 20 единиц техники было привлечено для проведения спасательной операции на месте крушения вертолета.