2018-11-08T17:40:14+03:00
Происшествия

По факту аварийной посадки вертолета в Тверской области возбуждено уголовное дело

На месте происшествия работали более 100 человек
Виктория ЖУКОВА
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Место крушения Фото: УМЧС России по Тверской областиМесто крушения Фото: УМЧС России по Тверской области
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По факту аварийной посадки вертолета Ми-8 в Тверской области Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело. Расследуется нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Напомним, крушение произошло 8 ноября в 12:28 минут в Жарковском районе. Вертолет Ми-8 авиакомпании «Баркол» осуществлял мониторинг газопровода.

В происшествии погиб один человек и еще трое получили травмы. На месте происшествия работали более 100 человек.

Как сообщает СУ СК РФ, проводятся следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления.

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