2018-11-08T15:58:07+03:00
Происшествия

Транспортная прокуратура проводит проверку по факту падения вертолёта в Тверской области

На месте происшествия работают спасатели
Виктория ЖУКОВА
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Речь идет о таком вертолете Фото: Михаил Шевченко с сайта russianplanes.netРечь идет о таком вертолете Фото: Михаил Шевченко с сайта russianplanes.net
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Московской межрегиональной транспортной прокуратурой проводится проверка в связи с аварийной посадкой вертолета МИ-8 в Тверской области.

Напомним, что вертолет авиакомпании «Баркол» осуществлял мониторинг газопровода. Ми-8 совершил жесткую посадку в Жарковском районе Тверской области.

-По поручению аппарата транспортной прокуратуры, в связи с данным происшествием, Тверская межрайонная транспортная прокуратура проведет проверку исполнения законодательство о безопасности полетов. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщает пресс-служба ведомства.

Во время происшествия пострадал один член экипажа, чуть сообщили, что он погиб. На месте посадки работают спасатели. О ходе спасательных работы можно узнать по телефону горячей линии: 8 (4822) 39-09-30.

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