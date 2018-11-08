При осмотре газопровода в Тверской области разбился вертолет

СЕГОДНЯ 13:47 2018-11-08T17:29:32+03:00

Этот вертолет совершил жесткую посадку в Тверской области. Фото: Михаил Шевченко с сайта russianplanes.net

Изменить размер текста: A A

8 ноября в районе часа дня при облете и проверке газопровода совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. Известно, что винтокрылая машина с бортовым номером 25600 летела из Духовщины Смоленской области в Андреаполь.

Последний раз пилот выходил на связь в поселке Озерный Смоленской области. Чуть позже стало известно о ЧП. Жесткая посадка произошла в районе деревни Бобыльщина Жарковского района, что 70 км от Озерного.

Поначалу было известно, что не только пилоту, но и еще двум членам экипажа и пассажиру, удалось выжить.

Более того, пилот сам смог дозвониться в Единую диспетчерскую службу (ЕДДС) и сообщил о происшествии, уточнив, что погибших нет. Но, также с его слов, в машине зажат бортмеханик.

Однако на момент 15.40 стало известно, что один человек, им оказался бортмеханик, все-таки скончался. Все остальные также сильно травмированы.

- Местоположение для оказания помощи экипажу определено. Силы и средства МЧС России выдвинулись в район поиска, - сообщали в первые минуты в ГУ МСЧ России по Тверской области и добавляют - Прогнозировать ход ликвидации сложно, так как в тех местах труднодоступная местность.

В 14.02 из Смоленска на место ЧП выдвинулся борт МЧС России, на нем помимо экипажа 3 спасателя. Также на место жёсткой посадки кроме местного пожарно-спасательного гарнизона и отряда привлечены силы СПСЧ и АСС региона для оперативной ликвидации. Развернута горячая линия: 39-09-30.

Спасением людей в общей сложности занимались 106 человек. Было привлечена 21 единица техники, в том числе от МЧС России – 85 человек и 16 ед. техники. Медики добирались до места ЧП на болотоходах.

В 14.50 был найдет найден пассажир вертолета Ми-8. С перелом ключицы, ушибами и ссадинами он был направлен в ЦРБ Западнодвинского района.

В 15.45 было обнаружено место посадки вертолета (который был разрушен) и три человека с сильными ушибами и переломами (бортпроводник на тот момент уже погиб).

КСТАТИ

Про вертолет информация следующая. Машина принадлежит московской авиакомпании «Баркол» основанной в 1997 году. На сайте компании сообщается, что она лицензирована Федеральной службой по надзору в сфере транспорта РФ и со дня своего основания имеет Сертификат эксплуатанта и соответствующие лицензии на выполнение широкого круга авиационных работ.

Уже более двадцати лет авиакомпания «Баркол» как авиаперевозчик работает на рынке авиа работ и бизнес авиации.

"КП"-Тверь" удалось дозвониться до компании. На том конце провода трубку взяли, но от подробностей по ЧП и по состоянию экипажа отказались.

- Точной информации у нас нет. Поэтому без комментариев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с аварийной посадкой вертолета МИ-8 в Тверской области. Читайте далее.

Информированный источник сообщил “КП” - Тверь”, что один из членов экипажа от полученных травм погиб. Также пострадали еще три человека. Читать далее.

Спасением людей в общей сложности занимались 106 человек. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Жесткая посадка вертолета в Тверской областиФото: Дмитрий ПОЛУХИН