Перспективы ЦРБ, газ и памятник Александру Невскому: Где побывал и что пообещал губернатор в ходе поездки на запад Тверской области

Губернатор в этой поездке лично проверил надежность некоторых ручек и дверей. Фото: ПТО

15 июля губернатор Игорь Руденя вместе с группой областных министров и руководителей различных ведомств побывал в одном из самых удаленных от Твери районных центров региона - древний Торопец (впервые упоминается в летописях в 1074 году). По последним данным, в нем живет свыше 11 тысяч человек. По шоссе от областной столицы до райцентра почти 320 км. Губернатор, впрочем, отправился туда по воздуху - на вертолёте.

Рабочей визит главы региона сопровождался перспективными поручениями и новостями и проходил по отработанной схеме - в нем были посещения объектов «социалки», предприятия, встреча с общественностью.

«Социальный» блок поездки губернатор начал с посещения практически достроенного детского сада на 240 мест. На вид — он готов, хоть сейчас открывай. Однако на месте выяснилось, что осталось доделать 2%. Что называется, сделать пару завершающих штрихов.

Здание детсада радует глаз. Оно словно сложено из кубиков конструктора, с красочной расцветкой - красной, синей, желтой, оранжевой, розоватой.

Новый детсад радует глаз. Фото: ПТО

Внутри также все хорошо, нарядно, под стать экстерьеру. Игорь Руденя прошелся садику. Для проверки подергал ручки дверей, окон. Все осталось на своих местах, не оторвалось предательски.

Отметим, что в 2021 году в регионе в рамках нацпроекта «Демография» помимо Торопца детские сады строятся в Твери (на улицах Склизкова, Планерная и Левитана), в селе Бурашево Калининского района, в Вышнем Волочке.

Всего же за прошедшие пять лет в регионе открыто 11 детсадов на 1025 мест. Строящиеся дадут еще 1010 мест.

Вторым пунктом социальной части визита ожидаема стала местная районная больница. Она располагается в двухэтажном кирпичном здании. Ее состояние Игоря Руденю не обрадовало.

Губернатор осмотрел больницу и понял, что ей нжно новое здание. Фото: ПТО/коллаж

После прогулки по больнице губернатор поручил Минздраву региона представить предложения по строительству нового здания для ЦРБ.

- Это должна быть современная компактная больница, обустроенная в соответствии с потребностями жителей муниципалитета, - подчеркнул Игорь Руденя.

Несколько хороших для Торопца вестей от губернатора прозвучали и на встрече с местной общественностью.

Глава региона сообщил, что начались работы по проектированию межпоселкового газопровода «Западная Двина – Торопец» в 58 км длиной.

Нак встрече с общественностью. Фото: ПТО

На вопрос о ремонте дорог по улице Ленина в районном центре, участка автодороги Торопец-Плоскошь, Игорь Руденя твердо ответил - в этом году все работы проведут.

Поставил перед областным Комитетом по физической культуре и спорту задачу проработать вопрос о строительстве в Торопце физкультурно-оздоровительного комплекса.

А также поддержал идею об установке в городе памятника святому князю Александру Невскому и его супруге.

Жизнь Великого князя тесно связана с тверским краем. В 1239 году Александр Невский на родине своей матери в Торопце венчался с полоцкой княжной Александрой Брячиславной. В 1245 году во главе новгородского войска выбил из города захватчиков из Великого княжества Литовского.

Да и святой князь Михаил Тверской, как известно, был сыном родного брата Александра Невского - Ярослава Ярославовича.

- Говоря об Александре Невском, считаю, это большая честь - иметь такое историческое наследие на территории Тверской области, в Торопецком районе. Горожане, общественность должны выбрать место, где будет установлен памятник, - подчеркнул губернатор.