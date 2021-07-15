Тверской Минздрав проработает вопрос строительства нового здания для районной больницы

Губернатор осмотрел местную ЦРБ. Фото: ПТО/коллаж

Похоже, перед центральной районной больницей в Торопце замаячила перспектива переехать в новое здание. 15 июля во время визита в город губернатор Игорь Руденя посетил ЦРБ и дал соответствующее поручение Минздраву региона.

Министерству поручено представить предложения по строительству нового здания для ЦРБ.

- Это должна быть современная компактная больница, обустроенная в соответствии с потребностями жителей муниципалитета, с достойными условиями для лечения пациентов и работы медиков, - уточнил губернатор.

Игорь Руденя также осмотрел местный пункт вакцинации против коронавируса. Он работает ежедневно, включая выходные дни. Помимо него в районе действуют также две мобильные прививочные бригады.

СПРАВКА КП

В 2018 году в Торопецкой районной больнице был проведен капремонт кровли поликлиники. В предыдущие годы приобретено два новых автомобиля скорой медицинской помощи.

По региональной программе на 2021-2025 годы запланирована установка новых модульных ФАПов в деревнях Озерец и Красноселье, а также закупка четырех автомобилей для поликлинической службы.