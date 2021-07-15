Губернатор одобрил идею установить в Торопце Тверской области памятник Александру Невскому

В 2021 году празднуется 800-летие со дня рождения Александра Невского. Фото: Виктория ТУШКОВА

Монумент в честь князя Александра Невского и его супруги, полоцкой княжны Александры Брячеславны, может в скором времени появиться в Торопце Тверской области. Такую идею одобрил глава региона.

15 июля во время рабочей поездки в Торопец губернатор Игорь Руденя встретился с местной общественностью. На встрече торопчане предложили главе региона подумать о возможности установки такого памятника. Губернатор идею сразу поддержал.

Мысль установить монумент Невскому именно в Торопце совершенно не случайна. С этим городом связаны самые сокровенные и тёплые моменты биографии Александра Невского. Здесь родилась его мать. Там же князь венчался со своей супругой. Кстати, родной брат Александра Невского, князь Ярослав Ярославич, был отцом Михаила Тверского.

Напомним, в 2021 году в стране празднуется 800-летие со дня рождения Александра Невского. В честь этой даты Свято-Троицкая Александро-Невская лавра подарила Твери частицу мощей князя. Святыня находится в тверском храме Александра Невского на Привокзальной площади.

Ещё один ковчег с мощами святого князя сейчас находится в Воскресенском кафедральном соборе Твери. Он пробудет там до 17 июля.