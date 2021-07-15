Игорь Руденя посетил предприятие, изделия которого поставляют в больницы Тверской области

Губернатор и сопровождающие его чиновники побывали на предприятие, которое производит спанбонд. Фото: ПТО

15 июля губернатор Игорь Руденя побывал на торопецком предприятии компании «Гекса-нетканые материалы». Там производят одноразовую медицинскую одежду и постельное белье, защитные маски, хирургические халаты, костюмы и другие медицинские изделия. В том числе их поставляют и в больницы Тверской области.

На этом производстве работает более 1200 человек, выпускается свыше 3 млн изделий медицинского назначения в год.

В рамках программы «Противоэпидемические проекты» Фонда развития промышленности РФ ООО «Гекса-нетканые материалы» были предоставлены средства федерального бюджета в объеме 200 млн рублей.

Глава региона пообщался с сотрудниками предприятия. Речь зашла о поддержке многодетных семей. Игорь Руденя рассказал о действующем в регионе целом комплексе мер поддержки многодетных. Это предоставление школьной формы учащимся с 1 по 5 классы, помощь в приобретении автомобиля, решении жилищных вопросов и многие другие.

СПРАВКА

Торопецкий завод компании «Гекса-нетканые материалы» – основной производитель спанбонда - композитного нетканого материала. Он применяется в производстве строительных мембран и медицинских изделий, укрывных материалов для сельского хозяйства.