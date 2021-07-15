Игорь Руденя посетил новый детский сад в Торопце на западе Тверской области

Игорь Руденя осмотрел здание детсада, проверил, как сделаны двери и окна. Фото: ПТО

В Торопце в рамках нацпроекта «Демография» практически завершено строительство детского сада. Он уже почти готов к открытию. 15 июля во время рабочей поездки в муниципалитет новое здание посетил губернатор Игорь Руденя.

Детский сад рассчитан на 240 мест.

Глава региона прошелся по группам, осмотрел спортивный и музыкальный залы, столовую, медкабинет, проверил, как хорошо сделаны двери и окна, дал несколько поручений по благоустройству прилегающей территории.

Всего в 2021 году в регионе в рамках нацпроекта «Демография» строятся шесть детских садов на 1010 мест. Они возводятся в Твери (на улицах Склизкова, Планерная и Левитана), в селе Бурашево Калининского района, в Вышнем Волочке.

В 2020-м было открыто пять новых детских садов на 450 мест в Твери, Лихославле, Торжке, Калининском и Максатихинском районах.

Всего за прошедшие пять лет в регионе построено 11 дошкольных учреждений на 1025 мест.

Так красочно выглядит новый детсад в Торопце. Фото: ПТО