За "рулем" Иволги и с Волгой в смартфоне: Премьер-министр Михаил Мишустин посетил Тверь

Премьер и губернатор - в кабине нового электропоезда. Фото: ПТО

13 июля в Твери побывал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. В этот жаркий день в столице Верхневолжья премьера, образно говоря, преследовал корень «волг». И это не бред воспаленного жарой журналистского ума. Судите сами - сначала Мишустину демонстрировали новейший поезд «Иволга 3.0», затем показывали, как работает приложение «Волга», а в добавок еще и знакомили с проектом туристического кластера «Волжское море» (в последнем случае «г» в корне по законам русского языка поменялось на «ж»).

С первым корнем «волг» в нашем городе Михаил Мишустин встретился в первом же пункте своего визита - на Тверском вагонзаводе.

Появился там премьер вместе с губернатором Игорем Руденей. Их сопровождала внушительная группа значимых гос- и бизнес-мужей.

В сборочном цеху вагонзавода. Меры профилактики от коронавируса соблюдены. Фото: ПТО

На заводе Мишустину показали изюминку производства - новейший городской электропоезд «Иволга 3.0». Он еще проходит испытания, но, видимо, вскоре пойдет в эксплуатацию. И будет легко разгоняться до 160 км/ч, доставляя пассажиров по назначению.

Может быть, новая модификация станет в Москве преемником «прародителя» - электропоезда «Иволги». Напомним, на ТВЗ ее создали три года назад как раз для Московских центральных диаметров (МЦД).

Конечно же, премьер-министр прошел в кабину машиниста электропоезда. Компанию ему и тут составил наш губернатор.

Вместе они осмотрели и другую продукцию вагонзовода. А посмотреть там есть на что. ТВЗ - это единственное в России предприятие по производству одноэтажных и двухэтажных пассажирских вагонов локомотивной тяги и один из крупнейших производителей электропоездов. Трудятся на предприятии свыше 9 тыс. человек.

Позже Мишустин отметит плюс того, что на вагонзаводе внедряются современные цифровые технологии. Не отстает ТВЗ от веяний времени в общем. А на вагоны его есть спрос и за рубежом. Как пример — поставки в Египет, Венгрию, Казахстан, Азербайджан и т.д.

- Радует, что сегодня на большинстве вагонов от 75 до 95 процентов используются отечественные комплектующие и материалы, - отметил Михаил Мишустин.

С ТВЗ премьер с губернатором отправились прямиком в Промтехнопарк КСК. Он расположен на улице Паши Савельевой, 45.

Там в огромном промышленном здании действует несколько производств. Они активно взаимодействуют с тем же вагонзаводом (вернее с АО «Трансмашхолдинг», в который он входит) и делают комплектующие и оборудование для пассажирских вагонов.

Промтехнопарк развивается с 2018 года. Там уже работает свыше 1000 человек, до 2025-го планируется расширить число резидентов и создать еще около 2500 рабочих мест.

Премьер-министру в технопарке представили несколько разработок, в том числе сервисы для оценки состояния локомотива, а также цифрового управления производственными процессами.

Мишустина они впечатлили. По итогам посещения технопарка он подчеркнул необходимость дальнейшей комплексной поддержки транспортного машиностроения.

Тут же зашла речь о несколько другой сфере транспорта. Премьеру рассказали о модели пассажирских перевозок - о синих автобусах «Транспорта Верхневолжья», которые теперь курсируют не только в тверской агломерации, но и еще в четырех районах региона.

Глава региона показал премьеру, как функционирует приложение "Волга". На чьем "айфоне" показывал, осталось не ясно. Фото: ПТО

Игорь Руденя показал премьеру, как работает разработанное для «Транспорта Верхневолжья» приложение «Волга». С помощью него можно получить информацию о необходимом вам автобусе и времени его прибытия на остановку.

Мишустину также рассказали о планах по возобновлению трамвайного движения в Твери, для начала двух маршрутов – №5 и №11.

- Планируем внедрять современные технологии – мягкую подвеску, новые рельсы. И что еще важно - это скорость движения. Транспорт должен двигаться по выделенной полосе, - уточнил Игорь Руденя.

Напоследок корень «волг(ж)» вновь всплыл перед Мишустиным, когда глава региона показал ему масштабный макет развития туристической инфраструктуры особой экономической зоны «Завидово». Там создаются объекты мощного туристического кластера «Волжское море».

Игорь Руденя представил Михаилу Мишустину макет развития туристической инфраструктуры ОЭЗ "Завидово". Фото: ПТО

Запланировано создание центра семейного отдыха с огромным аквапарком. Строится речной порт в устье Шоши, и это далеко не всё. - Хотим успеть к следующей навигации в середине года этот порт запустить, - сказал Игорь Руденя.

По информации от областного правительства, после ввода порт в Завидово будет иметь три причала, что позволит принимать до семи теплоходов одновременно. А среднесуточный пассажирооборот превысит 2000 человек.

- Система управления городским транспортом позволяет людям найти нужный маршрут через удобные сервисы, повысить собираемость налогов. Все это достойно подражания и масштабирования в рамках страны. А новые инфраструктурные вложения в кластер в Завидово будут, как мне кажется, интересны и для гостей Тверской области, и для самих тверичей, – обобщил позже на переговорах с губернатором премьер-министр.