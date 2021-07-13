Михаил Мишустин оценил потенциал тверского Промтехнопарка КСК

Гостям промтехнопарка представили актуальные технологии и разработки. Фото: ПТО

13 июля председатель Правительства РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Тверь вместе с губернатором Игорем Руденей посетил Промтехнопарк КСК. Планируется, что в будущем эта площадка станет частью создаваемого в регионе кластера транспортного машиностроения.

Михаилу Мишустину и Игорю Рудене представили актуальные технологии и разработки производств промтехнопарка. В том числе - электрооборудование для нового электропоезда «Иволга-3.0». Его сегодня также демонстрировали премьер-министру на Тверском вагонзаводе.

Помимо этого, председатель правительства познакомился с цифровыми разработками для управления процессами производства и проектом, в рамках которого ведется измерение углеродного баланса.

- Вы делаете очень важное дело, - отметил Михаил Мишустин. - Ваша система позволяет очень эффективно планировать и управлять процессами собственного производства. Углеродное исследование - тоже очень важное направление. Одна из целей национального развития, которые обозначил Президент Владимир Путин - необходимость заниматься экосистемами, снижать углеродный след.

Игорь Руденя неоднократно подчеркивал, что продукция КСК не просто может конкурировать с западными аналогами, а превосходит их в разы.

СПРАВКА КП

Промтехнопарк КСК начали создавать в Твери с 2018 года. В конце 2020-го там была открыта первая очередь производства.

Предприятия Промтехнопарка специализируются на оборудовании для транспортного машиностроения, в том числе для различных вагонов. В реализацию проекта уже инвестировано более 3,5 млрд рублей. Общий планируемый объем вложений – свыше 5 млрд рублей.

Заявлено размещение 19 резидентов и создание к концу 2024 года до 3000 рабочих мест. Сейчас действуют восемь производств, работает свыше 1000 человек.