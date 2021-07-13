Премьер-министр России приехал в Тверь и увидел новые разработки вагонзавода

Михаил Мишустин, Игорь Руденя и другие высокие гости в ходе визита следовали антиковидным правилам. Фото: ПТО

13 июля Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин в ходе рабочего визита в наш регион вместе с губернатором Игорем Руденей посетил флагман промышленности Верхневолжья - Тверской вагоностроительный завод. На ТВЗ высокопоставленным чиновникам показали современные разработки вагонзавода.

На ТВЗ Михаил Мишустин и Игорь Руденя приехали в сопровождении большой группы значимый людей. Среди них были советник Президента РФ Владимир Васильев, Министр транспорта РФ Виталий Савельев, председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, президент АО «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев, гендиректор АО «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа.

В числе последних разработок вагонзавода высоким гостям продемонстрировали электропоезд новой модификации «Иволга 3.0». В «Иволге 3.0» - интересный интерьер и Он еще не принят в эксплуатацию - проходит испытания.

Однако уже можно сказать, что это перспективный городской поезд с повышенным количеством мест и интересным интерьером. Он может разгоняться до 160 км/ч.

Также были продемонстрированы новые одно и двухэтажные вагоны и другие образцы продукции предприятия.

Михаил Мишустин оценил увиденное по максимуму. Отметил высокий уровень эффективности предприятия и конкурентоспособность ТВЗ на мировом рынке. Напомним, что завод осуществляет поставки вагонов не только по России, но и за рубеж, например, в Египет.

- Радует, что сегодня на большинстве вагонов от 75 до 95 процентов используются отечественные комплектующие и материалы, - также сказал премьер-министр.

Михаил Мишустин и Игорь Руденя пообщались с сотрудниками предприятия.

Подробнее о визите Михаила Мишустина на ТВЗ и вообще в Тверь читайте на сайте "КП"-Тверь" позже.

СПРАВКА КП

Тверской вагонзавод – единственное в России предприятие по производству одноэтажных и двухэтажных пассажирских вагонов локомотивной тяги и один из крупнейших производителей электропоездов.

С 2002 года входит в состав АО «Трансмашхолдинг». На заводе работает около 9,4 тысячи человек.