«Это все достойно подражания и масштабирования в рамках страны»: Михаил Мишустин оценил "Транспорт Верхневолжья" в Твери

Игорь Руденя показал Михаилу Мишустину, как работает приложение "Волга", созданнное для "Транспорта Верхневолжья". Фото: ПТО

13 июля одним из пунктов визита в Тверь Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина стало производство ГК «КСК». Там премьер-министру заодно рассказали о деятельности компании-оператора «Транспорт Верхневолжья».

В частности, Михаил Мишустин узнал о цифровой платформе, которая позволяет вести всесторонний мониторинг работы наших синих пассажирских автобусов. Также губернатор Игорь Руденя показал, как работает мобильное приложение «Волга».

- На сегодняшний день это отличный пример того, что позволяет сделать цифровая система управления городским транспортом. Удобство, понятное расписание. Это и есть та самая экономика совместного потребления, когда точно распределяется ресурс, доступный для человека. Это все достойно подражания и масштабирования в рамках страны, - отметил в итоге Михаил Мишустин.

Напомним, что новоя модель пассажирских перевозок в нашем регионе с 2020 года была внедрена в тверской агломерации, а в этом июле - в Ржевском, Старицком, Кимрском и Зубцовском районах.

После транспортной реформы в Твери были полностью ликвидированы «серые» перевозки. Ежегодные платежи по налогам от общественного увеличились в семь раз. Во всех автобусах начал действовать льготный проезд. Количество ДТП с участием общественного транспорта сократилось на 67%.

Председателю Правительства РФ также рассказали о планах по возобновлению трамвайного движения в Твери. В первую очередь, речь идет о восстановлении двух маршрутов – №5 и №11.

- Планируем внедрять современные технологии – мягкую подвеску, новые рельсы. И что еще важно – это скорость движения. Транспорт должен двигаться по выделенной полосе. Можно сказать, что это аналог лёгкого наземного метро, - отметил Игорь Руденя.