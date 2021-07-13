Премьер-министр назвал интересным проект кластера "Волжское море" в Тверской области

Игорь Руденя показал Михаилу Мишустину масштабный макет действующих и будущих туробъектов в Завидове. Фото: ПТО

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин заявил о поддержке проектов развития туристической инфраструктуры особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Завидово» и, в частности, кластера «Волжское море». Их премьер-министру 13 июля в Твери представил губернатор Игорь Руденя.

Глава региона отметил, что «Завидово» - единственная в ЦФО особая экономическая зона туристско-рекреационного типа, где действуют льготы и преференции для бизнеса.

- Ведется активное развитие территории совместно с компанией «Агранта» и ВЭБ РФ. Уже действует гостиница, апартаменты и другие объекты. Идет строительство речного порта в устье Шоши. Планируем принимать здесь крупные теплоходы. Также развивается транспортно-пересадочный узел с железной дорогой, - рассказал Игорь Руденя.

- Замечательный результат, - оценил проект развития кластера «Волжское море» Михаил Мишустин. – Те национальные цели развития, которые поставил перед нами Президент Владимир Путин, в том числе создание комфортной среды, предполагают удобство маршрутов, транспорта, хорошую инфраструктуру. Поддержим развитие кластера в Завидово.

Премьер-министр сообщил, что Ростуризму, Министерству транспорта РФ будет поручено рассмотреть возможности финансовой поддержки в рамках госпрограмм и нацпроектов.

- Спасибо вам, проект очень интересный, - подытожил Михаил Мишустин, обращаясь в Игорю Рудене.

Благодаря привлечению федеральных средств в ОЭЗ «Завидово» построена дорога к гостиничному комплексу, сооружен водозаборный узел со станцией водоподготовки, пешеходный мост через реку Дойбицу.

Проект будет развиваться и далее. Планируемый общий объем инвестиций – 29 млрд рублей. К 2025 году планируется построить крытый семейный центр с аквапарком, апарт-отели, горнолыжный склон и другие объекты.