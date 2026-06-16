Как «Ухо планеты» вдохновило главу Тверской области

Виталий Королев в чаше огромного радиотелескопа. Фото: ПТО.

Внушительный объект среди лесов с огромным радиотелескопом, устремленным в космос. Высота всей конструкции - под 180 метров. Это про «Ухо планеты» - радиоастрономическую обсерваторию под Калязином. Один из центров радионаблюдения космоса в стране, активно участвующий в международных проектах по исследованию Вселенной... Недавно на этом «ухе» побывал глава региона Виталий Королев. Ощутить, как говорится, что космос где-то рядом. Взобрался туда руководитель области в День России не просто так…

Напомним, что 12 июня Виталий Королев с рабочим визитом посетил Калязин. И, как нам известно, там решил перестроить свой маршрут: посетить ту самую возвышающуюся среди полей и лесов громаду обсерватории. Причем глава региона приехал не просто взглянуть на этого колосса поближе, он сначала поднялся на верхнюю площадку ведущей радионаблюдение за космосом обсерватории, пообщался там с персоналом, а затем и вовсе решил достичь чаши огромного радиотелескопа - полноповоротного параболического рефлектора. Махину направили наверх. И туда же долго, стоя на поверхности чаши радиотелескопа высоко над землей, смотрел Виталий Королев. В небо, за которым - космические просторы.

Радиотелескоп в диаметре - 64 метра. Фото: ПТО.

«Параболическая антенна диаметром 64 метра, 3800 тонн бетона и металла улавливают сигналы из других галактик на расстоянии многих световых лет от Земли. В России таких объектов всего два, в мире - единицы. Построили их и работают там специалисты, живущие в том числе в нашей тверской глубинке. Сотрудники обсерватории рассказали о своей научной работе, о реализации амбициозных проектов. Горжусь такими людьми! Именно благодаря им космос был и будет нашим», - не скрывая воодушевления, написал Виталий Королев позже в своем канале в мессенджере Мах.

Глава региона решил взобраться на верх обсерватории. Фото: ПТО.

У всего этого, к слову, есть контекст, причем с личным оттенком. Виталий Королев в начале лета при посещении загородного летнего лагеря в ходе рабочей поездки в Максатихинский округ разговорился там с ребятами и рассказал, что в детстве хотел стать космонавтом. Судьба сложилась по-другому, вместо космоса была крутая лестница госслужбы, которая привела на пост руководителя Тверской области. Однако тут, в Верхневолжье, Виталий Королев, поднявшись в обсерваторию, можно сказать, все-таки соприкоснулся с космосом. Воодушевляющий опыт для главы такого региона, как наш, который вносит вклад в развитие космической отрасли нашей страны, в освоение космоса.

Напомним, что в Торопце родился конструктор «Бурана» Юрий Семенов. Он много лет был президентом и генеральным конструктором ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С. П. Королева. В честь этого в Торопце создан и действует космический музей с макетами советских космических кораблей, подлинных деталей «Бурана», образцов космического питания, экспозицией, посвященной полету Юрия Гагарина.

Также в нашем Тверском крае родились два космонавта: уроженец Удомли Олег Макаров и Сергей Корсаков из Кимр. Олег Макаров совершил три космических полета общей продолжительностью больше 20 дней, был дважды удостоен звания «Герой Советского Союза», участвовал в разработке космических кораблей в КБ Королева. А одна его космическая история была засекречена десятки лет.

Сергей Корсаков был предпринимателем, но в 2012 году, узнав о наборе в отряд космонавтов, кардинально изменил свою жизнь. Он прошел отбор и в 2022-м побывал в космосе в составе российского экипажа на корабле «Союз МС-21».

В нашем регионе еще и делают необходимые и важные для космической отрасли приборы - гироскопы.

Возвращаясь к Калязинской обсерватории (ранее - Центр дальней космической связи Особого конструкторского бюро МЭИ «Калязин»), напомним, что она была введена в строй в 1992 году. Там ведутся научные работы по спектральной радиоастрономии, изучают пульсары, а также галактические и внегалактические объекты. ЦДКС «Калязин» принимает участие во многих отечественных и международных научных космических проектах, таких как «Спектр-Р», «Спектр-РГ», «ExoMars-2016», «Нитрина», «Тайминг пульсаров», «RSDB».

Виталий Королев в тверском вкладе в освоение космоса увидел отличный месседж. Смысл в том, что регион готов к масштабным проектам, в Верхневолжье есть большой потенциал. И об этом надо знать его жителям, знать и осознавать это.

У главы региона настрой на «космические» проекты с высокими технологиями, размахом и большими инвестициями. К слову, на недавнем ПМЭФ в этом направлении тверской делегацией с Виталием Королевым достигнуты очень весомые заделы. Ждем плодов. Одним из первых, например, как ожидается, станет современный беговой центр.