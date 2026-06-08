В Твери построят бесплатный беговой центр для жителей

Фото: пресс-служба ВФЛА

Документ подписали глава Тверской области Виталий Королев и руководитель АНО «Евразия», депутат Государственной Думы РФ Алена Аршинова.

Беговой центр в Верхневолжье рассчитан на посещение более 400 человек в сутки. В нем будет создана современная инфраструктура – профессиональное покрытие и освещение для круглогодичной работы.

Внутри расположатся раздевалки, душевые, универсальные залы для тренировок и лекций, зоны отдыха, питания и восстановления, камеры хранения, пространства для занятий с тренерами. А на прилегающей территории — беговые дорожки со специальным прорезиненным покрытием, воркаут-зоны и площадки для отдыха. Там будут проходить любительские старты, тренировки, мастер-классы, занятия для детей, семейные и городские спортивные мероприятия.

«Для нас это начало практической работы с конкретным результатом для Тверской области. Для нас важно, чтобы люди увидели эти изменения уже в ближайшие месяцы. Опыт, накопленный АНО «Евразия», работает и на развитие российских регионов», — сказала Алена Аршинова.

Проект реализуется при поддержке Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Председатель ВФЛА Петр Фрадков отметил, что цель проекта — сделать легкую атлетику по-настоящему массовой и доступной для самого широкого круга граждан.

«Мы стремимся изменить восприятие этой дисциплины: она перестанет ассоциироваться исключительно со спортом высших достижений и превратится в понятную и удобную практику для миллионов — от детей и студентов до пожилых людей и целых семей», — подчеркнул Фрадков.

Планируется, что реализация проекта займет 4–5 месяцев, поэтому первые посетители смогут начать тренировки уже этой осенью.