Виталий Королев опубликовал видео с антенны радиотелескопа в Калязине. Фото: канал в MAX главы Тверской области.

Глава Тверской области Виталий Королев выложил в своём канале в MAX пост про посещение обсерватории «Ухо планеты» в Калязине. В начале лета во время рабочего визита в лагерь «Лесная сказка» на вопрос ребят про мечту детства Виталий Геннадьевич ответил, что хотел стать космонавтом. И вот в Тверской области он смог услышать «голос космоса».

«Во время поездки в гостеприимный Калязин посетил знаменитую местную радиоастрономическую обсерваторию "Ухо планеты". Многие видели её живьём или на фотографиях в интернете. Мне посчастливилось побывать наверху. Впечатления поразительные», – написал глава Верхневолжья.

Виталий Королев опубликовал видео с антенны радиотелескопа в Калязине Видео – канал в MAX Виталий Королева.

Руководитель поднялся на верхнюю площадку антенны радиотелескопа, пообщался с персоналом и узнал детали работы обсерватории.

Параболическая антенна диаметром 64 метра и весом 3800 тонн улавливает сигналы из глубин космоса. В России всего два таких объекта, в мире – считанные единицы. В их строительстве поучаствовали, в том числе, специалисты из Тверского края.

Напомним, что Тверская область внесла и вносит вклад в развитие отечественной космической программы. Например, торопчанин, Герой Социалистического Труда Юрий Семёнов руководил строительством корабля «Буран», а также участвовал в разработке кораблей серий «Союз» и «Прогресс», многоразовой космической системы «Энергия – Буран» и многомодульной орбитальной станции «Мир».

Уроженец Удомли, дважды Герой Советского Союза Олег Макаров, стал первым космонавтом, совершившим три орбитальных и один суборбитальный полёт. В Кимрах вырос лётчик-космонавт, Герой России Сергей Корсаков. Он провёл на околоземной орбите более 194 дней.