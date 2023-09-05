Тротуар на набережной Афанасия Никитина в Твери отремонтировали не без брака, а благоустройство сквера у речного заброшено

Большой ремонт тротуара на набережной Афанасия Никитина начался ещё прошлым летом и завершился к нынешней осени. Фото: Виктория ТУШКОВА

Первый глобальный ремонт начался ещё в прошлом году. Это ремонт тротуара на нечётной стороне набережной Афанасия Никитина. Участок - от памятника знаменитому путешественнику до Артиллерийского переулка.

Летом 2022 года новую плитку положили до главного спуска на городской пляж (пересечение с улицей Благоева). Тот ремонт мы уже инспектировали год назад.

Этим летом рабочие трудились на участке от Благоева до Артиллерийского переулка. Сказать честно, не верилось, что работы завершат в срок, который истекал 30 сентября. Съездив сюда в начале августа, мы увидели, что сделать предстоит ещё метров шестьсот, не меньше. Но рабочие тогда пообещали: «К осени успеем».

Велосипедисты обновлённую набережную уже заценили. Фото: Виктория ТУШКОВА

УЛОЖИЛИСЬ В СРОК

Не обманули. Плитка лежит - уже хорошо! Участок замощён до пересечения с Артиллерийским переулком и даже чуточку дальше: новая мостовая заканчивается напротив автозаправки. Тактильная плитка на всех необходимых местах имеется. Уложена хорошо, вровень с дорогой.

Уложена тактильная плитка где надо и ровно. Но выглядит она слегка бэушной... Фото: Виктория ТУШКОВА

В местах, где тротуар прерывается, сделаны плавные съезды. Велосипедисты и самокатчики уже успели оценить: гоняют. Урны есть. Правда, рассредоточены несколько неравномерно. Лавочка на свежеотремонтированном участке одна - в кармашке близ пересечения с Благоева. Другие два кармана пока пустуют.

МОКРОЕ МЕСТО

А теперь о недочётах. Новый тротуар местами гуляет под разным углом. Терпимо, но вопросы, конечно, возникают.

Однако самое большое недоумение вызвало место близ пересечения набережной с переулком Никитина. Забор, что идёт вдоль набережной, здесь словно кадриль танцует: весь перекошен. Исправлять это во время ремонта не стали.

Но забор ходуном ходит неспроста. Земля здесь постоянно влажная. Недавние ливни уже показали, что в этом месте на новёхоньком тротуаре образуется огромная лужа. Как людям ходить в дождь? Да и сейчас (а нашей инспекции предшествовала пара жарких сухих дней) видно, что вокруг сыро. Некоторые кирпичики плитки до сих пор влажные и грязные от намытого на них грунта.

Такая грязь тут даже в сухой день. Фото: Виктория ТУШКОВА

Сбоку раскинулись чёрные хляби. Тротуар тут сделали очень узким (экономили?), и у проезжей части остался большущий «газон», сейчас являющий собой непросыхающее грязное месиво...

Кстати, жалобы на этот недочёт уже звучали в сети. И городская администрация сообщала, что до приёмки работ подрядчик должен устранить брак. Посмотрим.

СКВЕР-НЕДОСТРОЙ

Со вторым ремонтом полный швах, цензурно выражаясь. Речь о благоустройстве сквера на той же набережной Афанасия Никитина, но у речного вокзала.

Напомним. Сроки начала и окончания работ здесь сдвигались не раз. В итоге взялись рабочие за ремонт в мае. Сдать сквер обещали 30 июня. Однако к этому дню аллея была перекопана, а самих рабочих на месте не наблюдалось. Тогда мы пытались дозвониться до подрядчика, телефон которого был указан на информационном щите, но тщетно.

Ещё раз «КП»-Тверь» навестила сквер в конце июля. Застали оптимистичную картину: работа кипела. На месте оказался разговорчивый бригадир, представившийся Кареном. Карен сообщил, что первую бригаду, нанятую подрядчиком для ремонта, уволили. И теперь благоустраивать сквер взялись люди Карена. Все сделают в лучшем виде к 15 августа.

Приехав в бедовый сквер 15 августа, законченного ремонта мы не увидели. Не было на месте ни рабочих, ни Карена.

Шуршат по гравию двуногие и четвероногие... Фото: Виктория ТУШКОВА

Вот и к 5 сентября здесь ничего не изменилось. Дорога засыпана щебёнкой. На месте никого, тишь да гладь. Лишь редкие прохожие ковыляют привычно по камешкам, да лежат неприкаянными побитые жизнью блоки строительного дорожного ограждения… Похоже, в Твери появился новый долгострой. Что до телефона подрядчика, который всё так же красуется на информационном щите, то он снова оказался недоступен.