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Общество27 июня 2023 12:40

Ремонт в сквере на набережной Афанасия Никитина в Твери затянулся, подрядчику не дозвониться

Работы остановились, рабочих нет [фото] [видео]
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Сейчас тротуар в сквере перекопан и засыпан песком, вдоль которого лежит новый бортовой камень.

Сейчас тротуар в сквере перекопан и засыпан песком, вдоль которого лежит новый бортовой камень.

Фото: Виктория ТУШКОВА

Отремонтированным в срок сквер на набережной Афанасия Никитина мы, похоже, не увидим. Ремонт тротуара в аллее, ведущей от Нового моста к пристани Речного вокзала, начался в мае. Это пешеходная дорога, что располагается в аллее между верхней пешеходной частью набережной и нижним тротуаром, с которого начинается спуск к воде.

Уложить асфальт должны на средней части набережной, в аллее.

Уложить асфальт должны на средней части набережной, в аллее.

Фото: Виктория ТУШКОВА

Работы начались - уже хорошо. Ведь сквер этот без преувеличения многострадальный. Он находился в ужасающем состоянии: асфальт был просто разбит на куски, где-то отсутствовал вовсе. Пешеходы, кривясь, перескакивали глубокие ямы и канавы, в которых не просыхали лужи, протаптывали новые тропинки по краю газона. При этом место, как принято говорить, видовое, проходное, да и весьма уютное.

Работы начались, но закончатся ли?

Работы начались, но закончатся ли?

Фото: Виктория ТУШКОВА

РЕМОНТ, ЧТО НИКАК НЕ МОГ НАЧАТЬСЯ

Начать ремонт в сквере пытались неоднократно. В 2020 году концепция благоустройства этой зоны была предложена московским консалтинговым бюро «Стрелка», которое разработало для Твери много проектов.

Новая концепция была масштабной. Она включала полное обновление среднего и нижнего тротуаров, пространства под Новым мостом, обустройство зон отдыха, прогулочной зоны, велодорожек, площадки для выгула собак, событийных площадок, на которых можно будет организовывать разные мероприятия.

Реализовано это не было.

В 2022 году на сайте госзакупок появился тендер на, мягко говоря, более скромное благоустройство. За максимальную сумму в 9 млн 603 тыс. 540 рублей планировалось обновить лишь одну пешеходную дорогу - этот самый средний тротуар набережной. По условиям контракта подрядчик должен был всего-то уложить там новый асфальт. Тендер выиграла компания ООО «Вкус качества», предложившая меньшую цену: 7 млн 212 тыс. 260 рублей. Однако контракт впоследствии был расторгнут.

Контракт, по которому ведутся работы сегодня, заключён в начале 2023 года. Работы выполняет компания ООО «Мегамагистраль». Компания зарегистрирована в Москве, она занимается строительством дорог и зданий, производством строительных конструкций и инженерных сооружений, а также некоторыми другими видами деятельности. Заплатят подрядчику за новый асфальт 8 млн 163 тыс. рублей.

ЧТО ПРОИСХОДИТ В СКВЕРЕ НА НАБЕРЕЖНОЙ

Первоначально по контракту предполагалось начать ремонт 14 апреля и завершить 5 июня. Но позже сроки почему-то сдвинулись. Работы стартовали в мае и, если верить информационному щиту, размещённому на набережной, закончиться должны были 30 июня.

Информационный щит сообщает, что ремонт продлится до 30 июня.

Информационный щит сообщает, что ремонт продлится до 30 июня.

Фото: Виктория ТУШКОВА

«КП»-Тверь» побывала на месте работ 26 июня. Щит с информацией о дате окончания ремонта был на месте, а вот рабочих в сквере мы не нашли.

Ремонтируемый тротуар перекопан, засыпан песком (который ещё даже не разровняли) и немного гравием. Вдоль будущего тротуара лежит новый бортовой камень. Проход к руинам речного вокзала почему-то перегорожен домиками, в которых в городе обычно ведётся ярмарочная и праздничная торговля…

Проход перегорожен торговыми домиками.

Проход перегорожен торговыми домиками.

Фото: Виктория ТУШКОВА

В паре мест через перекопанный тротуар проложены деревянные мостки, чтобы людям было удобнее ходить. Но ходили там и просто по песку. Благо работ никаких 26 июня не велось.

Люди, видимо, к неудобствам уже привыкли.

Люди, видимо, к неудобствам уже привыкли.

Фото: Виктория ТУШКОВА

Очевидно, что закончить ремонт в срок в такой ситуации просто невозможно. Да и будет ли он завершён вообще? Этим мы решили поинтересоваться у подрядчика.

АБОНЕНТ ЗАБЛОКИРОВАН

На том же информационном щите указано ответственное за производство работ лицо и его телефон. По этому номеру мы и попытались дозвониться, но услышали лишь: «Абонент временно заблокирован».

В открытых источниках обнаружилось ещё три телефона, принадлежащих компании-подрядчику. По двум из них слышны лишь гудки, трубку не берут. По третьему неожиданно ответила женщина. Поинтересовавшись, правильно ли мы попали и получив утвердительный ответ, мы задали вопрос о сквере.

- Я ничего не знаю, я этим не занимаюсь. А где это? Тверь? Набережная? Это вам по другим номерам надо звонить. Контактному лицу вашему.

- Но другие номера не отвечают, в том числе и номер ответственного лица.

- Не знаю, звоните… Но там всё нормально должно быть, да, - вдруг проявила осведомлённость собеседница и внезапно пообещала постараться что-то узнать: - Позвоните через полчаса.

Но наш второй звонок как будто её удивил. Женщина коротко ответила, что ей ничего неведомо и попрощалась, посоветовав поискать информацию о происходящем в интернете…

Отметим: о том, что ремонт по каким-то причинам затягивается, ранее нигде не сообщалось. Лишь местные жители звонили в эфир радио «Комсомольская правда» (99,3 FM) да жаловались в соцсетях, что слишком долго тротуар стоит раскопанным.

Вопрос о том, что происходит со злополучной набережной, мы задали и администрации Твери. Там нам ответили, что благоустройство сквера действительно идёт не очень оперативно, но подрядчик работает.

- Если сроки исполнения работ по контракту нарушаются, могут быть применены штрафные санкции, - добавили в горадминистрации.

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