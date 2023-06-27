Ремонт в сквере на набережной Афанасия Никитина в Твери затянулся, подрядчику не дозвониться

Сейчас тротуар в сквере перекопан и засыпан песком, вдоль которого лежит новый бортовой камень. Фото: Виктория ТУШКОВА

Отремонтированным в срок сквер на набережной Афанасия Никитина мы, похоже, не увидим. Ремонт тротуара в аллее, ведущей от Нового моста к пристани Речного вокзала, начался в мае. Это пешеходная дорога, что располагается в аллее между верхней пешеходной частью набережной и нижним тротуаром, с которого начинается спуск к воде.

Уложить асфальт должны на средней части набережной, в аллее. Фото: Виктория ТУШКОВА

Работы начались - уже хорошо. Ведь сквер этот без преувеличения многострадальный. Он находился в ужасающем состоянии: асфальт был просто разбит на куски, где-то отсутствовал вовсе. Пешеходы, кривясь, перескакивали глубокие ямы и канавы, в которых не просыхали лужи, протаптывали новые тропинки по краю газона. При этом место, как принято говорить, видовое, проходное, да и весьма уютное.

Работы начались, но закончатся ли? Фото: Виктория ТУШКОВА

РЕМОНТ, ЧТО НИКАК НЕ МОГ НАЧАТЬСЯ

Начать ремонт в сквере пытались неоднократно. В 2020 году концепция благоустройства этой зоны была предложена московским консалтинговым бюро «Стрелка», которое разработало для Твери много проектов.

Новая концепция была масштабной. Она включала полное обновление среднего и нижнего тротуаров, пространства под Новым мостом, обустройство зон отдыха, прогулочной зоны, велодорожек, площадки для выгула собак, событийных площадок, на которых можно будет организовывать разные мероприятия.

Реализовано это не было.

В 2022 году на сайте госзакупок появился тендер на, мягко говоря, более скромное благоустройство. За максимальную сумму в 9 млн 603 тыс. 540 рублей планировалось обновить лишь одну пешеходную дорогу - этот самый средний тротуар набережной. По условиям контракта подрядчик должен был всего-то уложить там новый асфальт. Тендер выиграла компания ООО «Вкус качества», предложившая меньшую цену: 7 млн 212 тыс. 260 рублей. Однако контракт впоследствии был расторгнут.

Контракт, по которому ведутся работы сегодня, заключён в начале 2023 года. Работы выполняет компания ООО «Мегамагистраль». Компания зарегистрирована в Москве, она занимается строительством дорог и зданий, производством строительных конструкций и инженерных сооружений, а также некоторыми другими видами деятельности. Заплатят подрядчику за новый асфальт 8 млн 163 тыс. рублей.

ЧТО ПРОИСХОДИТ В СКВЕРЕ НА НАБЕРЕЖНОЙ

Первоначально по контракту предполагалось начать ремонт 14 апреля и завершить 5 июня. Но позже сроки почему-то сдвинулись. Работы стартовали в мае и, если верить информационному щиту, размещённому на набережной, закончиться должны были 30 июня.

Информационный щит сообщает, что ремонт продлится до 30 июня. Фото: Виктория ТУШКОВА

«КП»-Тверь» побывала на месте работ 26 июня. Щит с информацией о дате окончания ремонта был на месте, а вот рабочих в сквере мы не нашли.

Ремонтируемый тротуар перекопан, засыпан песком (который ещё даже не разровняли) и немного гравием. Вдоль будущего тротуара лежит новый бортовой камень. Проход к руинам речного вокзала почему-то перегорожен домиками, в которых в городе обычно ведётся ярмарочная и праздничная торговля…

Проход перегорожен торговыми домиками. Фото: Виктория ТУШКОВА

В паре мест через перекопанный тротуар проложены деревянные мостки, чтобы людям было удобнее ходить. Но ходили там и просто по песку. Благо работ никаких 26 июня не велось.

Люди, видимо, к неудобствам уже привыкли. Фото: Виктория ТУШКОВА

Очевидно, что закончить ремонт в срок в такой ситуации просто невозможно. Да и будет ли он завершён вообще? Этим мы решили поинтересоваться у подрядчика.

АБОНЕНТ ЗАБЛОКИРОВАН

На том же информационном щите указано ответственное за производство работ лицо и его телефон. По этому номеру мы и попытались дозвониться, но услышали лишь: «Абонент временно заблокирован».

В открытых источниках обнаружилось ещё три телефона, принадлежащих компании-подрядчику. По двум из них слышны лишь гудки, трубку не берут. По третьему неожиданно ответила женщина. Поинтересовавшись, правильно ли мы попали и получив утвердительный ответ, мы задали вопрос о сквере.

- Я ничего не знаю, я этим не занимаюсь. А где это? Тверь? Набережная? Это вам по другим номерам надо звонить. Контактному лицу вашему.

- Но другие номера не отвечают, в том числе и номер ответственного лица.

- Не знаю, звоните… Но там всё нормально должно быть, да, - вдруг проявила осведомлённость собеседница и внезапно пообещала постараться что-то узнать: - Позвоните через полчаса.

Но наш второй звонок как будто её удивил. Женщина коротко ответила, что ей ничего неведомо и попрощалась, посоветовав поискать информацию о происходящем в интернете…

Отметим: о том, что ремонт по каким-то причинам затягивается, ранее нигде не сообщалось. Лишь местные жители звонили в эфир радио «Комсомольская правда» (99,3 FM) да жаловались в соцсетях, что слишком долго тротуар стоит раскопанным.

Вопрос о том, что происходит со злополучной набережной, мы задали и администрации Твери. Там нам ответили, что благоустройство сквера действительно идёт не очень оперативно, но подрядчик работает.

- Если сроки исполнения работ по контракту нарушаются, могут быть применены штрафные санкции, - добавили в горадминистрации.