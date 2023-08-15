Ремонт сквера на набережной Афанасия Никитина в Твери в очередной раз не завершился в срок

«Временные неудобства» оказались не такими уж и временными... Фото: Виктория ТУШКОВА

Ремонт многострадального сквера на набережной Афанасия Никитина у Речного вокзала опять не завершили в обещанный срок. Опять – потому что сроки работ и без того уже переносились неоднократно.

За аллею, ведущую от Нового моста к пристани Речного вокзала, рабочие взялись в мае. Первоначально по контракту предполагалось начать ремонт 14 апреля и завершить 5 июня. Но позже срок сдачи работ сдвинулся на 30 июня. Однако и к этому дню до завершения было далеко: сквер оставался перекопанным, рабочих на месте не наблюдалось.

Дату окончания ремонта на щите замазали уже давно. Фото: Виктория ТУШКОВА

Оказалось, сплоховала бригада, которую нанял подрядчик. Горе-работников уволили, и за дело взялась другая команда (подрядчик же остался прежний – зарегистрированная в Москве компания ООО «МегаМагистраль»). Бригадир новых работников, представившийся Кареном, сообщил «КП»-Тверь», что сроки ремонта вынужденно перенесены, и сквер закончат к 15 августа.

Дело было 31 июля. До сдачи оставалось всего две недели, но слова бригадира звучали убедительно, да и работа кипела.

Чуда не случилось. Приехав в несчастливый сквер 15 августа, законченного ремонта мы не увидели.

Редкие прохожие перебираются по гравию. Фото: Виктория ТУШКОВА

ТИХО ГРАВИЕМ ШУРША

Туристы – пассажиры люксового четырёхпалубного теплохода «Россия», пришвартовавшегося в этот день в Твери – аллейку обходят стороной.

На ремонтируемом участке уложен новый бортовой камень. Редкие прохожие шуршат потихонечку по гравию – его засыпали на всей протяжённости сквера за исключением пространства под Новым мостом. Там пока песок – хоть ложись да загорай.

Песчаный пляжик под Новым мостом. Фото: Виктория ТУШКОВА

На этом всё. Ни рабочих, ни их бригадира в этот раз на месте не было. И телефон подрядчика ответил лишь долгими гудками. В конце июня мы, кстати, уже пытались дозвониться до ответственного лица, чей номер указан на информационном щите. И тоже тщетно.

В общем, что с ремонтом и ждать ли в этом году его завершения, никто нам не сказал…

Прогулявшись по несчастливому скверику, заметили ещё кое-что. Местные знают – с ремонтируемой аллеи на самую нижнюю часть набережной можно перейти через газон по паре коротких дорожек. Дорожки нетронуты, но ремонтировать их по контракту и не предполагалось – тут вопросов нет.

Вопрос в том, что дорожки эти сейчас преграждает бортовой камень. Если всё так и останется, то взобраться на новый высокий тротуар со старой дорожки будет нелегко. Но, может быть, это ещё поправят?

Дорожки - сходы к нижней части набережной - пока упираются в высокий бортовой камень. Фото: Виктория ТУШКОВА

За время, что идёт стройка, в хлам разбита техникой часть большого газона, что располагается выше ремонтируемого тротуара. Грязища там несусветная. В одном месте «вытоптана» трактором внушительного размера поляна. Но пока говорить о благоустройстве территории вокруг как минимум рано.

След от техники есть, да совсем простыл. Фото: Виктория ТУШКОВА

ВРЕМЕННЫЕ НЕУДОБСТВА

Наши читатели наверное запамятовали, а что собственно должны были на этом кусочке набережной сделать. Напомним. На всём протяжении от моста до спуска к причалу должен появиться новый асфальт. Старые колодцы здесь планировали заменить, карманы под лавочки отремонтировать. Сами лавочки и урны, сейчас отдыхающие на складе, должны были остаться прежними.

Гарантийный срок на новый асфальт – пять лет. Кстати, в техзадании значилось, что это должна быть асфальтобетонная смесь типа Д марки 2. Такие смеси не рекомендуется укладывать в дождливую погоду, так что до осени лучше бы не затягивать. Исключение - укладка литым способом, тогда небольшой дождь не помеха. Но так обычно делают автомобильные дороги, способ это дорогой.

Пока же всё как есть, асфальтом не пахнет. Лишь надпись на информационном щите как прежде приносит извинения за «временные неудобства», оказавшиеся не такими уж и временными.