Набережные в Твери отремонтировали не без недочётов

По обновлённым набережным, несмотря на осеннюю непогоду, уже гуляют люди. Фото: Виктория ТУШКОВА

В Твери окончен ремонт участков двух видовых мест города – набережной Афанасия Никитина и набережной Степана Разина. Все работы должны были завершить к 1 сентября.

«КП»-Тверь» летом уже проверяла ремонт на промежуточной стадии и нашла некоторые недочёты – отсутствие тактильной плитки, недоделанные места и так далее. Сейчас, когда все сроки работ вышли, мы решили полюбоваться обновлёнными набережными и оценить их преображение.

Забегая вперёд, отметим, что заглянули мы не только на набережные, но и на улицу Советскую, где этим летом тоже перекладывали брусчатку.

НАБЕРЕЖНАЯ АФАНАСИЯ НИКИТИНА

Цена ремонта: 17 млн 978 тыс. 424 рубля. Подрядчик: ООО «БАУ».

Отремонтирован должен быть тротуар по верхней части набережной (чётная сторона) от памятника Афанасию Никитину до Артиллерийского переулка. Ремонт разделён на несколько этапов. Завершён ремонт от памятника знаменитому путешественнику до пересечения с улицей Благоева (там находится парадная лестница на городской пляж).

Участок от Благоева до Артиллейриского в этом году ремонтировать не будут.

- Контракт рассчитан на два года: 2022-й и 2023-й. В этом году выполнено три этапа работ. Четвёртый и пятый этапы по контракту запланирован на 2023 год. В рамках данных этапов, при наличии финансирования, планируется отремонтировать тротуары на участке от улицы Благоева до Артиллерийского переулка, - сообщили «КП»-Тверь» в администрации города.

Немного насторожила фраза «при наличии финансирования». Спишем это на стандартный ответ.

Три этапа ремонта завершены. Фото: Виктория ТУШКОВА

Ну а теперь посмотрим, что уже сделано.

Набережную мостят серой брусчаткой «кирпичек». Площадку у главной лестницы на городской пляж на пересечении с Благоева ремонт ещё не затронул. Вероятно, этот участок входит в следующий этап работ.

От улицы Благоева до остановки «Площадь мира» уложена брусчатка весьма неплохо. А вот дальше похуже, плиточка местами пляшет.

Тактильная плитка имеется во всех необходимых местах (перед зебрами, спусками на нижнюю часть набережной, на остановке), кроме одного, о котором напишем ниже.

Что не понравилось на этой части набережной (от моста до Благоева)? Первое - рабочие не восстановили газон, располагающийся между мостовой и проезжей частью. По краю тротуара оставили некрасивую канаву.

Канаву лучше бы зарыть. Фото: Виктория ТУШКОВА

Не обустроен широкий съезд на нижнюю часть набережной, располагающийся напротив Коннозаводского переулка. Тут пока катастрофа: участок ремонта разрывается исковерканным асфальтом. Тактильная плитка при сходе на этот асфальт отсутствует. Что весьма опасно, учитывая, что мостовая довольно серьёзно возвышается над недоремонтированным съездом – занижения как такового пока нет, так как не уложен новый асфальт.

Опасный участок. Фото: Виктория ТУШКОВА

А ещё на участок от Старого моста до Благоева не вернули лавочки и урны. Помните, раньше они стояли в таких специальных кармашках? В преддверии ремонта на этой части набережной оставалась только одна лавочка, в контракте же значилось, что их должно быть пять. Лавочки, как и урны, обязались вернуть на место (новые закупать не планировалось). Пока их почему-то нет. И если при вас мусор – обёртка от шоколада или окурок, выкинуть его будет шанс только на пересечении с Благоева. А отдохнуть на скамейке можно только спустившись на нижнюю часть набережной.

Лавочек и урн на месте нет. Фото: Виктория ТУШКОВА

Идём далее. Участок от Старого моста до памятника Афанасию Никитину мы уже инспектировали. Тогда здесь кое-где была недоуложена брусчатка, отсутствовала тактильная плитка, был не обустроен съезд сбоку от ресторана «Парус». Сегодня эти недоработки устранены.

НАБЕРЕЖНАЯ СТЕПАНА РАЗИНА

Цена ремонта: 9 млн 189 тыс. 189 руб. Подрядчик: ООО «БЕН ГРУПП».

Отремонтирован должен быть участок от кинотеатра «Звезда» до Студенческого переулка. Следующий этап работ – участок от Студенческого до пересечения с улицей Андрея Дементьева. Ремонт там, кстати, планируют сделать в этом году, так заверили нас в городской администрации.

Мостили тем же «кирпичиком». В прошлый раз здесь тоже мы обнаружили отсутствие тактильной плитки. Её уложили, да вот не везде. Отсутствует специальная плитка у «зебр» под Новым мостом. А пешеходные переходы эти очень популярны. Да и на схемах в техзадании тактильная плитка там значится. Странно…

Тактильной плитки к переходу у моста нет. Фото: Виктория ТУШКОВА

В остальных необходимых местах плитка для слепых есть. Отрадно также, что при сходе на «зебры» тротуар удобно занижен.

Брусчатка уложена сносно. Лавочки на месте. Всего насчитали 11 штук, при каждой - урна. Кстати, на участке, которому только предстоит пережить ремонт, лавочки уже убрали.

Лавочки с урнами на месте. Фото: Виктория ТУШКОВА

Вроде бы всё неплохо, но вдруг… Что называется, и смешно, и грустно. У лестницы на нижнюю часть набережной (в районе пересечения с улицей Трёхсвятской) тоже вмонтировали тактильную плитку. Но уложена она перед таким высоченным бортом, что об него и зрячему-то человеку споткнуться – раз плюнуть. Эта недоработка не нарушает техзадание (в схемах не значится занижение при входе на лестницу), но чисто по-человечески нужно было бы сделать вход на лестницу удобным и безопасным.

Тактильная плитка ведёт к приличной высоты бортику. Фото: Виктория ТУШКОВА

С СОВЕТСКОЙ ЧТО-ТО НЕ СРОСЛОСЬ

На улице Советской летом тоже шёл ремонт, идёт и сейчас, вот только рабочих почти не видать.

Согласно проектной документации, на Советской должны были отремонтировать тротуары на участке от площади Ленина до Волжского проезда – по чётной стороне улицы, по нечётной – до Свободного переулка. А также в контракт входит ремонт тротуаров на Театральной площади. Стоимость ремонта – 49 млн 426 тыс. 779 руб.

Если верить краткому паспорту, размещённому на щите на пересечении Советской и Волжского проезда, ремонт должны были завершить 30 августа. В приложении к госконтракту значится тот же срок. Но работе ещё конца-края не видно.

Театральная площадь. Фото: Виктория ТУШКОВА

На нечётной стороне улицы (это та сторона, на которой располагается Горсад) ремонт ещё не начат. На чётной стороне работы выполнены кусками.

Уложена брусчатка от Волжского проезда до улицы Ивана Седых. Далее - песок и гравий. Это у магазина «Талант» и соседнего ему дома, находящегося в лесах. Ремонт здания, понятно, мешает дорожному строительству, но почему над домом никто не работает? И почему сроки ремонта дома и тротуара не согласовали?

У Советской, дом 8. Фото: Виктория ТУШКОВА

На Театральной площади складируются запасы неуложенной плитки, на участке тротуара напротив филармонии вместо готовой мостовой всё ещё также мокнут под осенним дождичком песок да гравий.

Вот незаконченный кусок тротуара у драмтеатра… И дальше по улице – через дорогу… А ближе к перекрёстку с Тверским проспектом вообще работы не начаты.

У драмтеатра. Фото: Виктория ТУШКОВА

Отдельно хочется сказать о качестве укладки брусчатки. Советскую мостят другой плиточкой – гранитной. Очень симпатично она смотрится во время дождя: на мокром камне проявляется текстура и узор. Но о красоте речь, увы, не идёт… Брусчатка уложена, уж простите, похабно. Гранитные прямоугольнички пляшут кто во что горазд: одни возвышаются, другие утопают. Зазоры между плиткой разной толщины. Кое-где есть небольшие сколы. Чего уж говорить, что тактильной плиткой на отремонтированных участках опять же не пахнет.