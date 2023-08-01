Подзатянули с ремонтом: Рабочих, благоустраивавших сквер на набережной Афанасия Никитина в Твери, пришлось уволить, а нужного гранита для Трёхи сразу не нашли

Сквер близ Речного доделывает другая бригада. Фото: Виктория ТУШКОВА

Сквер на набережной Афанасия Никитина, благоустройство которого не успели завершить в срок, наконец продолжили ремонтировать.

Напомним, речь идёт о ремонте тротуара в аллее, ведущей от Нового моста к пристани речного вокзала. Работы начались ещё в мае да вдруг остановились. «КП»-Тверь» съездила туда в конце июня, но никакой деятельности не обнаружила и рабочих не застала. Тротуар в сквере раскопали и бросили. Тем временем срок ремонта истекал 30 июня, о чём извещал информационный щит.

Работы в сквере планировалось завершить в конце июня. Фото: Виктория ТУШКОВА

Получить объяснение от подрядчика нам тогда не удалось (читайте об этом подробнее). Ещё раз навестить многострадальный сквер мы решили спустя месяц со срока его сдачи, 31 июля.

РЕМОНТ СКВЕРА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Чудо! На месте обнаружились рабочие, которые устанавливали бортовой камень. На большей части сквера эту работу они уже закончили. Стенд с информацией о ремонте был на месте, вот только число - срок завершения работы - было замазано. Сбоку, на газоне, пыхтел экскаватор, рядом с которым что-то обсуждали мужчины.

Дата окончания ремонта теперь замазана. Фото: Виктория ТУШКОВА

- Скоро закончим, - ответил на вопрос о новых сроках один из мужчин, представившийся Кареном, бригадиром. - Срок 15 августа вообще.

- А почему так задержались?

- Тут другой бригада работала.

Карен объяснил, что подрядчик, которому поручен ремонт, остался прежний - ООО «МегаМагистраль», компания, зарегистрированная в Москве. А вот бригаду, что начала работы, уволили. И попросили всё завершить бригаду Карена - «по дружбе», как он выразился.

Бригадир Карен пообещал завершить работы к середине августа. Фото: Виктория ТУШКОВА

- Весь песок засыпали. Скоро начинаем щебёнку. Просто тут каждый день дожди шли! Ни один машина не проедет! - эмоционально сообщил подробности бригадир и пообещал уложиться с ремонтом до 15 августа.

Что ж, надеемся, Карен нас не обманул.

ТРОТУАР НА НАБЕРЕЖНОЙ ХОТЯТ СДАТЬ РАНЬШЕ СРОКА

Тем временем на набережной Афанасия Никитина продолжается ещё один ремонт - завершающий этап благоустройства тротуара на верхней части набережной от памятника Афанасию Никитину до Артиллерийского переулка. В прошлом году отремонтировали кусок от памятника знаменитому путешественнику до улицы Благоева. Этим летом должны доделать участок до Артиллерийского переулка.

Когда мы приехали на место работ, там довольно активно трудились несколько человек. Один из работников сообщил, что срок сдачи участка набережной от Благоева до Артиллерийского - 30 сентября (этот же срок обозначен и на информационном щите). Но вообще рабочие планируют закончить раньше, «если всё пойдёт хорошо».

Работа кипит, пешеходы перебираются по травке или песочку. Фото: Виктория ТУШКОВА

Новая плитка «кирпичик» уже уложена на участке от пересечения с Благоева до места напротив «Пятёрочки» (наб. Афанасия Никитина, 86). Дальше (примерно до дома № 148 по набережной Афанасия Никитина) местами тротуар просто перекопан, а где-то уже засыпан щебнем. Неизбежные издержки: пешеходам приходится туго. В дождливую погоду советуем обходить этот участок, чтобы не портить обувь.

ГРАНИТ ДЛЯ ТРЁХИ

Подзатянулся ремонт главной пешеходной улицы Твери - Трёхсвятской. Напомним, в этом году работы ведутся на участке от улицы Новоторжской до бульвара Радищева. Как сообщала горадминистрация, работы идут по графику, без отставаний от срока. Однако горожане в последние дни стали переживать, не затягивается ли ремонт: уж больно долго стоит Трёха перекопанной. Новой плиткой и обещанными арт-объектами там пока и не пахнет.

Плитки на Трёхе пока нет... Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Подробности «КП»-Тверь» удалось выяснить у того же бригадира Карена, что занимается ремонтом сквера близ речного вокзала. Оказалось, что его работники трудятся и над реконструкцией Трёхсвятской.

- Там проблема была. Такого гранита, как нарисовали, нет, - сообщил Карен.

Бригадир объяснил: проект ремонта Трёхи предусматривает мощение улицы несколькими видами плитки. И вот одного из них - того, с которого должна была начаться укладка плитки, - у поставщиков не оказалось. Но мужчина заверил, что проблема уже решена:

- В департаменте согласовали другой гранит. Только этого вида не было. А остальные привезли уже.

Ремонт участка Трёхсвятской планируется завершить в этом году. Там должна-таки появиться новая плитка, а ещё новое освещение, архитектурная подсветка, навигационные указатели, стационарный вернисаж, где местные художники смогут экспонировать картины, скульптура-книга (в честь знаменитого математика Владимира Брадис) и даже небольшой фонтан.