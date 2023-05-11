Бывшее здание Венециановского колледжа в Твери отреставрируют за 217 млн рублей, а сам колледж переселят в старый Дворец пионеров

Под родную крышу Венециановка уже не вернётся. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Здание тверской Венециановки - Тверского художественного колледжа имени Венецианова - планируют отреставрировать за 217 млн 450 тыс. рублей. На госзакупках сейчас ищут подрядчика, который возьмётся за эту ответственную работу.

Речь об историческом здании на набережной Афанасия Никитина, 46, где долгие годы располагалось учебное заведение. Напомним, в 2020 году Венециановку переселили в помещение, мягко говоря, попроще - на Артиллерийском переулке, 16. Здание тесное, тёмное и убогое с эстетической точки зрения - серая коробка.

В этом здании художники учатся сейчас. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Педагоги колледжа в разговоре с «КП»-Тверь» тогда о переезде высказывались эмоционально и образно: бывшее здание - Версаль, а нынешнее - трущобы. Но что делать, если «Версаль» того гляди развалится? А здание это, между тем, объект культурного наследия регионального значения.

И вот, наконец, можно говорить о реставрации «родного дома» Венециановки. Однако из аукционной документации следует, что художественный колледж в отреставрированное здание не вернётся. Работы по реставрации предполагается выполнить для приспособления здания под нужды Детского музейного центра Тверского краеведческого музея и для осуществления культурных мероприятий - так говорится в документе.

Что же будет с Венециановкой, как долго будущие живописцы и дизайнеры будут прозябать в тесноте? Известно ли что-то руководству колледжа? Эти вопросы мы задали заместителю директора Тверского художественного колледжа имени Венецианова Ириной Инюхиной.

- Для нас всё очень зыбко... Нам пообещали отдать старый Дворец пионеров на Баррикадной. С переездом туда мы уже смирились, хотя дом на набережной всё ещё оплакиваем… Но, похоже, денег на ремонт и реставрацию Дворца пионеров пока нет, - разводит руками Ирина Инюхина.

Замдиректора Венециановки также отмечает, что у бывшего Дворца пионеров есть свои плюсы: там больше площадь, имеется спортивная площадка. Но это очень далеко от привычного места - аж в Пролетарском районе. И опять же, здание пребывает в упадке.

Бывший Дворец пионеров. Фото: Виктория ТУШКОВА

Судьбой бывшего Дворца пионеров уже не раз интересовалась «КП»-Тверь». Здание в стиле советского конструктивизма было построено в конце 1920-х. В разработке проекта принял участие выдающийся мастер советской авангардной архитектуры, уроженец Старицкого района Иван Леонидов.

Сегодня со стен бывшего Дворца пионеров отваливается штукатурка. Металлические перильца заржавели. Но у здания есть перспективы: в 2021 году оно попало в Президентский список реставрации архитектурных объектов (всего в этом списке 29 объектов из Тверской области, пять из которых находятся в Твери). А в конце 2022 года региональным правительством было принято решение выделить 1,6 млн рублей на проектные работы в здании дворца и ещё 16,4 млн рублей на консервацию и ремонт.

- Зданию нужен масштабный ремонт - как фасада, так и интерьеров, внутри там всё довольно плохо, - отметил тогда председатель совета Тверского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Вадим Рыбачук.

Также Вадим Рыбачук оговорился, что в 2023 году речь может идти только о консервации и разработке проекта ремонта, так как выделенных денег явно не хватит для полномасштабных ремонтных работ. А значит, и переехать Венециановка на новое место сможет очень и очень нескоро…

Что до бывшего дома художественного колледжа - здания на набережной Афанасия Никитина - ремонтно-реставрационные работы там планируется закончить к ноябрю 2024 года.