На консервацию здания старого Дворца пионеров в Твери запланировано выделить деньги

Это один из самых интересных архитектурных памятников советской эпохи в Твери. Построен в стиле конструктивизма. Фото: Александр ЖМУЛИН

6 ноября, на заседании областного правительства при рассмотрении проекта бюджета на 2023-2025 годы выяснилось, что на старый пустующий Дворец Пионеров в Твери в следующем году предполагается выделить 16,4 млн рублей…

В областной столице на улице Баррикадной рядом с Воскресенским кафедральным собором расположен один из самых интересных архитектурных памятников советской эпохи в Твери - бывший Дворец пионеров. Он заброшен, уже несколько лет не используется и потихоньку приходит в удручающее состояние. Однако свет в конце туннеля возник - у здания появились перспективы.

Здание нужно приводить в порядок. Фото: Александр ЖМУЛИН

Не использовать такое строение, позволяя ему медленно разрушаться, это, конечно, просто преступление.

Одно из самых оригинальных зданий Твери строилось в конце 1920-х годов как фабрика-кухня, но в 1930-х проект был изменен - его приспособили под Дворец для пионеров. Ну и как было популярно в то время, строение возвели в конструктивистском стиле. В разработке проекта, его интерьеров, принял участие выдающийся мастер советской авангардной архитектуры с мировым именем Иван Леонидов. Между прочим, уроженец Старицкого района (вернее - уезда).

Дворец был открыт в 1939 году. А в годы Великой Отечественной войны здание, к счастью, почти не пострадало.

Уже после распада СССР в нем располагались различные спортшколы и мелкие организации...

Табу с тех времен, когда тут еще занималась ребетня. Фото: Александр ЖМУЛИН

В прошлом году при участии местного отделения Всероссийского общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) бывший Дворец пионеров был включен в президентский список объектов культурного наследия, которые требуют немедленной реставрации. В этом перечне - 29 объектов из Тверской области.

И вот, 6 ноября, на заседании областного правительства при рассмотрении проекта бюджета на 2023-2025 годы выяснилось, что на Дворец в следующем году предполагается выделить 16,4 млн рублей.

Графика: ПТО

В иллюстрационной инфографике от Минфинансов значится, что деньги запланировано направить в 2023 году на консервацию и ремонт здания в рамках госпрограммы «Сохранение, популяризация и государственная охрана культурного наследия Тверской области». Причем, как явствует из той же инфографики, в этом году 1,6 млн рублей на проектные работы.

- Зданию нужен масштабный ремонт, как фасада, так и интерьеров, внутри там всё довольно плохо уже, - отметил председатель совета тверского отделения ВООПИиК Вадим Рыбачук.

С одной стороны ко Дворцу примыкает игровая спортплощадка. Сейчас она засыпана снегом. Фото: Александр ЖМУЛИН

Он также сказал, что в следующем году речь идёт только о консервации и разработке проекта ремонта здания Дворца пионеров, так как указанная сумма явно для полномасштабных ремонтных работ маловата.

Также, по сведениям тверского отделения ВООПИиК, в перспективе, после капремонта, в здание бывшего Дворца пионеров на Баррикадной могут переселить Тверской художественный колледж имени Венецианова.

Тем временем корреспондент «КП»-Тверь» побывал у бывшего Дворца пионеров. Входы в здание со всех сторон закрыты. Попасть внутрь не удалось.

Двери из с центрального хода, и с тыла крепко закрыты. Фото: Александр ЖМУЛИН

Внешне памятник архитектуры конструктивизма советской эпохи выглядит неважно, печально и очень обшарпано, но не сказать, чтобы прямо совсем удручающе. Да много мест, где уже отвалилась штукатурка на фасаде, но это поправимо.

Пример обнажившейся кирпичной кладки. Фото: Александр ЖМУЛИН

Ржавеют металлические перильца второго этажа. Окна и стекла по большей части целы, за некоторым исключением. К слову, на первых этажах кое-где в окнах вставлены решетки. Трудно оценить состояние крыши. Но ремонт, наверняка, предстоит большой.

Хотелось, чтобы здание восстановили, дали ему новую жизнь. При этом важно, чтобы ремонт провели бережно и качественно, с уважением к проектным решениям советских архитекторов.

У здания Дворца со стороны Тьмаки надо быть осторожнее - там среди сугробов есть открытый провал вроде колодца Фото: Александр ЖМУЛИН

Вид с тыла. Фото: Александр ЖМУЛИН

Меж тем, в Твери в этом году капитально отремонтировали другой архитектурный памятник советской эпохи - так называемый "Дом ворошиловских стрелков". Это вид на него с Нового моста морозным полднем 7 ноября. Фото: Александр ЖМУЛИН

А В ЭТО ВРЕМЯ

В рамках госпрограммы «Сохранение, популяризация и государственная охрана культурного наследия Тверской области», о которой мы писали выше, в регионе в 2023 году также запланированы бюджетные средства на ремонты и реставрации некоторых исторических зданий в Калязине (указано как XVIII - начало XIX вв.), драматического театра в Вышнем Волочке, главного дома музея А.С. Пушкина в Берново, Императорского путевого дворца в Твери (речь о воссоздании пандуса), а в 2024-2025 годах - Дома Олениных (там музей А.С. Пушкина) в Торжке.

Прочитать подробнее об архитектуре бывшего Дворца пионеров (с экскурсом в историю) в Твери можно в статье известного тверского искусствоведа, к сожалению, ныне покойной Марины Сафоновой на портале проекта "Тверские своды".