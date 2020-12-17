«Там для нас был будто Версаль, а здесь... трущобы»: Студенты и преподаватели художественного училища имени Венецианова в Твери о том, куда их переселили

Вот так со стороны выглядит то здание, где сейчас занимаются студенты Венециановки. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Летом 2020-го бурлила художественная общественность Твери: Венециановку выселяют! Историческое здание на набережной Афанасия Никитина будут ремонтировать, а художников куда? Куда же? Власти порядком не давали ответа... Потом живописцев успокоили, даже губернатор поучаствовал, заверил в одном из телеэфиров: училище продолжит работу. Учебный год стартовал. Учреждение переехало в здание на Артиллерийском. Во временных помещениях прожить колледжу, а сегодня здесь обучаются порядка 160 студентов, придётся, вероятно, около пяти лет. Мы отправились в гости к венециановцам, чтобы посмотреть, как обживаются.

Там, где сейчас занимаются живописью и рисунком, раньше располагались тренажёрные залы и душевые. Венециановка сегодня живёт в помещении бывшего фитнес-центра.

Сейчас аудитории учебного заведения занимают четвёртый этаж, а также частично второй и третий. Комнаты приспосабливают как могут: часть окон драпируют, в некоторых классах ставят обогреватели, работы студентов украшают стены коридоров.

Студент Александр Болотников готовится сдать «долги». Фото: Степан КАМЕНЕВ

Учащиеся привнесли в унылое здание, которое издалека смотрится серой коробкой, дух творчества. Творческая работа кипит не только в аудиториях, но даже рядом с ними. Вот, пристроившись на стуле, парень делает наброски. Оказывается, выполнять задания в таком месте – его собственная инициатива.

– Да вот доделываю «хвосты» по учёбе. В том здании было удобно, но и в этом тоже нормально. Тут даже аудитории побольше, и со светом получше. Но внешний вид здания, где сейчас учимся, конечно, вообще не художественный… – делится соображениями студент второго курса отделения «Дизайн» Александр Болотников.

Захожу в аудиторию, где первокурсники пишут натюрморты, скоро итоговые просмотры. Преподаватель живописи Татьяна Вальберг на мой вопрос о том, как идёт процесс, подчёркивает, что искусство на первом месте, остальное вторично.

Начинающие художники делают первые шаги. Фото: Степан КАМЕНЕВ

– Но сравнивать то здание с этим, конечно, очень сложно. Там для нас был будто Версаль, а здесь – трущобы, – образно объясняет Татьяна Вальберг. – И по расположению… В нашем искусстве ведь ещё и визуальный ряд важен. Для нас очень важна картинка, а здесь, ну, 70-е годы… Вертикали, горизонтали – и всё.

В другом классе идёт занятие по графике. Студенты рисуют с натуры натюрморт простым карандашом. Преподаватель графики Дина Вальберг (дочь Татьяны – династия художников) на вопрос об эстетике только машет рукой.

– Иногда станки слышны на втором этаже: бум-бум. Бывает, нальёшь кофе, смотришь в окно, а там фура шумит, подъезжая... Мы стараемся здесь обустроить наш маленький мир, где атмосфера творчества. А в целом, как сказала моя подруга, «глубоко неэстетическое место». Но что поделать, учим наших «птенцов», – рассказывает Дина Вальберг.

Преподаватель Дина Вальберг (первая слева) смотрит за работой студентов. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Рядышком в этом же здании на Артиллерийском переулке располагается Тверское социально-реабилитационное предприятие № 1 – швейная фабрика Всероссийского общества глухих.

Но проблемы не только в эстетике: когда сильный ветер, часть аудиторий продувается, и в них, мягко говоря, прохладно. К примеру, на четвертом этаже, там, где позируют, для того чтобы студенты учились анатомически верно изображать человека, стоят два «древних» обогревателя. Обнажённым моделям приходится сидеть в вязаных носках. Впрочем, что касается антикоронавирусных мер, все находятся в помещении в масках, и в каждой комнате стоит рециркулятор воздуха.

Заместитель директора Ирина Инюхина показывает мне другое помещение, где раньше были раздевалки фитнес-центра. Теперь там натюрмортный фонд: части человеческих тел из гипса. Руки, ноги, головы… Отдельно располагаются черепа, а также иные части скелетов. Ирина Викторовна сетует, что фонды большие, а места для всего не так много. Задействуют любые уголки.

Студентка Вера Самсонова за работой. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Студентка Вера Самсонова считает, что не место делает человека, а всё-таки человек украшает то пространство, где творит.

– Мы сюда приходим учиться. Не так важно, как здание выглядит снаружи, а оно несколько угрюмо. Главное, что внутри мы имеем то, что нас вдохновляет, – выдает, словно формулу, студентка четвертого курса направления «Дизайн» Вера Самсонова.

На четвертом этаже смотрим пейзажи, конкурсные работы, которые будут представлены в галерее имени Зверькова. Организует экспозицию Российская академия художеств, она же наградит победителей конкурса. В дальнейшем для выставок оборудуют отдельный зал в одном из классов на Артиллерийском. Функционируют здесь и компьютерный класс, где работают дизайнеры, и библиотека.

Пейзажи, написанные студентами, 19 декабря будут представлены в галерее имени Зверькова в Твери. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Выйдя с крыльца, смотрю налево и вижу, как подъехавшие рабочие выгружают что-то из «Газели». Это явно относится не к творчеству, а к делам фабричным. В общем, соседствуют фабрика и искусство, притираются, обживаются.

– Беспокоимся, сможем ли после реконструкции вернуться в родные стены на набережной Афанасия Никитина? Говорят, что разрастается туристический кластер, куда могут включить памятники архитектуры, где располагался наш колледж, – говорит после короткой экскурсии по Венециановке заместитель директора по методической работе Ирина Инюхина.

Такие предположения обусловлены в том числе курсирующими слухами. Впрочем, реконструкцию альма-матер Венециановки начали. На Афанасия Никита в здании №44 вовсю идёт ремонт, в № 46 – пока проходит подготовка.

Натюрмортный фонд колледжа имени Венецианова в помещениях бывших раздевалок фитнес-центра. Фото: Степан КАМЕНЕВ

По бокам от места, где сидит позирующий, стоят старенькие обогреватели, похожие на радары. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Прямо символ уходящего года... Фото: Степан КАМЕНЕВ