Полный президентский список реставрации объектов в Тверской области: Речной вокзал и Дворец пионеров в Твери, торговые ряды в Вышнем Волочке и ещё более 20

В списке 29 объектов из Тверской области, пять из них находятся в Твери. Фото: Виктория ТУШКОВА

Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) обнародовало президентский список объектов культурного наследия, которые требуют немедленной реставрации. Поручение создать до 1 мая 2021 перечень памятников культуры, которым необходимо срочное восстановление, дал Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству, состоявшемся 27 октября 2020 года.

Списки разрабатывал каждый регион при непосредственном участии местных отделений ВООПиК. На настоящий момент перечень согласован, в него попало 29 объектов из Тверской области.

Всего в федеральном перечне 774 памятника культурного наследия. В том числе 5 объектов из Твери и ещё 24 – из муниципалитетов Тверской области. Что это значит для самих памятников культуры? У них появится реальный шанс быть восстановленными при очередном распределении средств на данные цели. Ведь, если цитировать поручение Президента, в список попадают именно объекты, требующие «проведения полного комплекса научно-реставрационных работ в первоочередном порядке».

Объекты президентского списка из Твери

Здание Речного вокзала

Прекрасный образец сталинского ампира 1935-1938 годов постройки. Один из самых ярких символов Твери, которым любовались горожане и туристы, причаливавшие к его подножию на больших пароходах. «Речной» обрушился в ночь с 7 на 8 августа 2017 года. Рухнула южная стена и потолок полукруглой секции обветшавшего здания.

Речной в руинах. Фото: Виктория ТУШКОВА

Позже обрушения продолжились – в руины превратилась вся верхняя ротонда, внешние стены и колонны. Здание обнесли сеткой, разобрали завалы и огородили забором. Власть выделяла деньги на обследование «Речного», не раз заявляли о намерении его восстановить, но средств на это, судя по всему, так и не нашлось.

Сегодня руины речного вокзала по-прежнему огорожены металлическим забором. На нём, кто во что горазд, оставляют надписи уличные «художники». Плоды их творчества постоянно, но безрезультатно пытаются закрасить. На оставшихся конструкциях гнездятся чайки, оглашая окрестности хозяйским криком.

Одни рисуют - другие закрашивают. Фото: Виктория ТУШКОВА

Здание гостиницы «Центральной» на Новоторжской, 12б

Памятник градостроительства и архитектуры регионального значения (не путать с нынешней гостиницей «Центральная», что на Новоторжской, 1). Старая гостиница «Центральная» принадлежала к комплексу зданий, датированному 2-ой половиной XYIII - началом XX веков постройки.

Это тот самый заброшенный дом на перекрёстке Новоторжской и Трёхсвятской, где некогда располагалось кафе «Лондон». Здание долгое время пустовало, стояло в лесах, но реставрационные работы так и не состоялись.

Памятник градостроительства и архитектуры - старая гостиница «Центральная». Фото: Виктория ТУШКОВА

Печальную известность дом 12б по Новоторжской получил 16 февраля 2019 года, когда под тяжестью снега прямо на людей там рухнул деревянный навес. Сегодня здание по-прежнему находится в состоянии упадка: штукатурка осыпается, окна выбиты или замурованы.

Калининский Дворец пионеров

Старый Дворец пионеров и школьников на Баррикадной 2/3 (напротив Воскресенского кафедрального собора) – необычное здание, возведённое в 1939 году.

Изначально здесь строился вовсе не дворец, а типовая фабрика-кухня. Но её строительство, начатое в 1920-х, было заморожено. Позже здание достроили на новый лад – в конструктивистском стиле.

Дворец пионеров построен в конструктивистском стиле. Фото: Виктория ТУШКОВА

Его интерьер – просторные залы и колонны, когда-то внутри был даже зимний сад. Внешний облик – авангардный, стандартные прямоугольные пролёты венчает полукруглый центральный фасад.

Дворец пионеров – памятник советской архитектуры. Но выглядит сегодня он несимпатично: штукатурка отваливается, обнажая кирпичную кладку, металлические перильца второго этажа ржавеют.

Дворец пионеров время потрепало. Фото: Виктория ТУШКОВА

Епархиальное училище (Детская областная больница)

Здание, ныне известное как Детская областная больница на набережной Степана Разина, 23, было построено в 1898-1900годах. Это творение талантливого тверского губернского архитектора Виктора Назарина.

Епархиальное училище (Детская областная больница) серьёзно пострадало от пожара зимой 2017-го. Фото: Виктория ТУШКОВА

Епархиальное училище похоже на дворец: украшено пилястрами, карнизами с гирляндами, лепными арками. Оно являлось важнейшей частью набережной застройки, задавая её геометрию. К сожалению, Детская областная больница серьёзно пострадала в пожаре 24 февраля 2017 года. С тех пор ждёт реставрации. По стенам проходят глубокие трещины, окна забиты фанерой.

Карповское начальное земское училище

Строение красного кирпича на улице Крылова, 18 – соседнее с известным «Ласточкиным гнездом». Было построено в память о городском голове Александре Фёдоровиче Карпове в 1903 году. Предназначалось для земского начального (четырёхклассного) училища.

Здание училища обнесено некрасивым глухим забором, прежний, изящный, поломали. Фото: Виктория ТУШКОВА

Когда-то здание училища было огорожено изящной узорчатой оградой, повреждённой однажды бульдозером во время строительства соседних домов (все дома-ровесники Карповского училища были снесены, осталась только Аваевская богадельня).

Сегодня здание училища обнесено сплошным металлическим забором, подобраться к нему очень сложно. Вокруг по-прежнему ведутся какие-то шумные работы, скрытые от глаз многочисленными заборами.

Здание полностью построено из красного кирпича. Фото: Виктория ТУШКОВА

О былом предназначении напоминает лишь практически разрушившаяся рельефная надпись на фасаде: «Городское училище имени А.Ф. Карпова». Кирпич изрядно побит временем, местами здание «украшено» граффити.

Остальные объекты президентского списка из Тверской области

В списке ещё 24 здания, являющиеся историко-культурной ценностью. В том числе - усадьба Митино, Кимрский Гостиный двор, Краснохолмский Антониев монастырь и торговые ряды в Вышнем Волочке, где произошло три обрушения весной 2020 года (постройка 1830-х – 1850-х годов).

Дом жилой, Тверская область, г. Вышний Волочёк, ул. Подбельского, д. 9/2. Памятник федерального значения.

Дом жилой, Тверская область, г. Вышний Волочёк, Ленинградское шоссе, д. 1/2. Памятник федерального значения.

Усадьба, Тверская область, Оленинский район, д. Татьево. Памятник федерального значения.

Введенская церковь, Тверская область, Спировоский район, с. Козлово. Памятник регионального значения.

Усадьба Стрешневых, Тверская область, Торопецкий район, село Раёк. Памятник регионального значения.

Усадьба, Тверская область, Торжокский район, село Млевичи. Памятник федерального значения.

Мавзолей-ротонда с усадьбой, Тверская область, Новоторжский район, село Никольское. Памятник федерального значения.

Особняк братьев Невортиных, нач. XX в., Тверская область, г. Бежецк, ул. Большая, д. 45/47. Памятник регионального значения.

Дом купца Бородавкина, Тверская область, г. Красный Холм, ул. Октябрьская, д. 4/15. Памятник регионального значения.

Усадьба Митино, Тверская область, Торжокский район, д.Митино. Памятник федерального значения.

Главный дом с флигелями, Тверская область, Торжокский район, с. Грузины. Памятник федерального значения.

Церковь Одигитрии, Тверская область, Рамешковский район, с. Кушалино. Памятник федерального значения.

Троицкая церковь с иконостасом и росписями, Тверская область, Сонковский район, с. Кой. Памятник федерального значения.

Усадьба, Тверская область, Старицкий район, село Чукавино. Памятник федерального значения.

Краснохолмский Антониев монастырь, Тверская область, Краснохолмский район, город Красный Холм. Памятник федерального значения.

Главный дом в усадьбе Никольское-Черенчицы, Россия, Тверская область, Торжокский район, село Никольское.

Владимирская церковь, Тверская область, Кувшиновский район, с. Горницы. Памятник федерального значения.

Главный дом,Тверская область, Спировский район, с. Дубровка. Памятник федерального значения.

Церковь Петра и Павла в Переслегине, Тверская область, Торжокский район, село Переслегино (Загорье). Выявленный объект культурного наследия.

Главный дом, Тверская область, Бологовский район, село Кемцы. Памятник федерального значения.

Церковь, Тверская область, Бологовский район, село Кемцы. Памятник федерального значения.

Два корпуса торговых рядов, Тверская область, город Вышний Волочёк. Памятник федерального значения.

Торговые ряды, Тверская область, г. Кимры, угол ул. Володарского и Урицкого. Памятник регионального значения.

Гостиный двор, Тверская область, г. Кимры, Театральная пл., д. 4/5, Памятник регионального значения.